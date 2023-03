„Genau vor meiner Nase“: Twitch-Sternchen bricht Schweigen über manipulativen Mitarbeiter

Auf Twitch berichtet die Pokimane von einem „widerlichen“ Mitarbeiter. Er ihre soll Fans manipuliert und vorgegeben haben mit der Streamerin zu schlafen.

Los Angeles, Kalifornien – Die besonders erfolgreichen Streamer auf Twitch haben ganze Agenturen hinter sich, bei denen etliche Menschen arbeiten. Imane Anys, besser bekannt als Pokimane, gehört zu den erfolgreichsten Frauen auf der Streaming-Plattform von Amazon. In einer Firma, die im direkten Kontakt mit Streamern steht, soll es einen hochmanipulativen Mitarbeiter gegeben haben, die sich durch dreiste Lügen das Vertrauen weiblicher Fans verschafft hat.

Vollständiger Name Imane Anys Bekannt als Pokimane Geburtstag 14. Mai 1996 Geburtsort Marokko Follower auf Twitch 9,4 Millionen (Stand: März 2023) Follower auf YouTube 6,65 Millionen (Stand: März 2023)

Pokimane völlig entsetzt von „widerlichem“ Mitarbeiter – Soll behauptet haben, mit ihr zu schlafen

Was ist passiert? Am 1. März richtete die Streamerin Pokimane schockierende Worte an ihre Community. In den Reihen ihrer Mitarbeiter, die sich im Hintergrund um Verträge, Kooperationen und Ähnliches kümmern, soll es einen sehr erschütternden Fall gegeben haben. Einer der Mitarbeiter gab vor, eine sexuelle Beziehung mit Pokimane gehabt zu haben, um das Vertrauen weiblicher Fans gewinnen.

Wer ist Pokimane? Pokimane gehört zu den bekanntesten Streamerinnen. Mit 9,3 Millionen Followern ist sie in den Top 10 der meist gefolgten Twitch-Streamern. Bürgerlich trägt sie den Namen Imane Anys und wurde 1996 in Marocco geboren. Sie ist dafür bekannt, mit ihren Fans über die verschiedensten Themen zu sprechen und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In Spielen wie Valorant und Overwatch 2 zeigt auch ihre begeisternden Gaming-Fähigkeiten.

Wer ist der Mann? Der Mitarbeiter soll nicht nur für Pokimane gearbeitet haben, sondern bei einer großen Firma angestellt gewesen sein, die sich mit dem Management von Streamern und Streamerinnen spezialisiert hat. Pokimane meint, dass sie die längste Zeit sehr dankbar für die Hilfe war, die diese Person Streamern bieten konnte. Auf Twitch hat die Streamerin in einem längeren Segment über den Vorfall gesprochen.

Im direkten Kontakt soll er professionell und freundlich gewirkt haben, doch scheint er seine Macht missbraucht zu haben. Mit einer Mischung aus gefälschten Chatverläufen und echten vertraulichen Informationen hat er junge Frauen in Pokimanes Community „ausgesucht und manipuliert“. Zuletzt gab es einen Deepfake-Skandal mit Bildern von Pokimane, bei dem sich der Verantwortliche unter Tränen entschuldigte.

Er hat die Grundlage dafür über Monate geschaffen. Er hat das über zwei Jahre gemacht, die ich mit ihm zusammen gearbeitet habe. Es macht mich so verdammt wütend, dass das genau vor meiner Nase passiert ist.

Das wollte er erreichen: Mit dem gewonnenen Vertrauen wollte der manipulative Mitarbeiter wohl auf Beziehungen mit den Fans der Streamerin hinaus. Sie erklärt, dass er ihnen Geschenke machte, ihnen anbot, sie zu sich fliegen zu lassen und sogar um anstößige Fotos seiner weiblichen Ziele bat. Pokimane nennt das Verhalten „widerlich“ und ist fassungslos, dass sie so lange im Dunkeln blieb.

Pokimane kann nichts tun – Manipulativer Mitarbeiter wird keine rechtlichen Schwierigkeiten bekommen

Fans brechen ihr Schweigen: Pokimane lamentiert, dass der Beschuldigte Druck auf seine Opfer ausgeübt hat. Er soll mit Selbstverletzung gedroht haben, um zu verhindern, dass die Fans Pokimane auf seine Nachrichten aufmerksam machen wollten – jedoch ließen sich einige Fans davon nicht beirren und gingen trotzdem auf die Streamerin zu. Zuletzt wurde Pokimane beinahe Opfer eines Influencer-Scams, der sie beinahe anstößige Fotos hat schicken lassen.

Besonders empört ist Pokimane darüber, dass sie keine rechtlichen Schritte gegen den Beschuldigten einleiten könne. Zwar soll es eine Untersuchung gegeben haben, nach der der Mitarbeiter entlassen wurde, jedoch gelang dies nur, weil eines der Opfer mit den Ermittlern sprach. Pokimane ist unendlich dankbar für die mutige Zuschauerin: „Es hätte sonst nichts gegeben, was wir hätten tun können. Er hätte womöglich seinen Job behalten und noch weitaus schlimmere Dinge tun können.“

Hier gibt es Hilfe: Wenn Sie oder jemand in Ihrem Umfeld Opfer von sexueller Gewalt ist, gibt es einige Hilfsstellen, an die Sie sich wenden können. Beim Weißen Ring bekommen Opfer von Kriminalität jeder Art Hilfe. Alternativ ist die Nummer gegen Kummer eine gute Anlaufstelle. Frauen und Mädchen können sich bei Ophelia melden.