Pokémon Karmesin und Purpur: Mit diesen 5 Tipps leichter Shinys erkennen

Von: Josh Großmann

Pokémon Karmesin und Purpur: Mit diesen 5 Tipps leichter Shinys erkennen © Pokémon / Nintendo (Montage)

In Pokémon Karmesin und Purpur ist es schwieriger geworden, Shiny-Monster zu erkennen. Hier sind 5 hilfreiche Tipps, damit man mehr Shiny-Pokémon findet.

Tokio, Japan – Mit Pokémon Karmesin und Purpur feiert Nintendo den bisher allergrößten Release in der Unternehmensgeschichte. Spieler weltweit beginnen ihr Abenteuer auf der Nintendo Switch in der neuen Region Paldea und sind auf der Suche nach schillernden (oder auch Shiny) Pokémon. Diese Exemplare erscheinen in einer anderen Farbe als ihre Artgenossen, jedoch lässt sich das in Pokémon Karmesin und Purpur nicht auf den ersten Blick erkennen. Mit diesen 5 hilfreichen Tipps, fällt einem das Erkennen von Shiny-Pokémon leichter.

ingame.de präsentiert 5 Tipps, mit denen man Shiny-Pokémon in Karmesin und Purpur leichter erkennt.

Im Janaur ist Pokémon Legenden Arceus auf den Markt gekommen, das sich erstmals an die Open World-Formel herantastete. Mit Pokémon Karmesin und Purpur ist der Schritt getan und zufällige Begegnungen mit Monstern im hohen Gras gehören der Vergangenheit an. Nun sind alle Pokémon in Spielwelt zu sehen, was das Jagen nach Shinys aber nicht unbedingt leichter macht.