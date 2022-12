Pokémon GO: Winter-Feiertage 2022 Teil 2 – Alle Boni, Raids und Shinys zum Fest

Von: Janik Boeck

Pokémon GO: Winter-Feiertage 2022 Teil 2 – Alle Shinys, Boni und Raids zum Fest © Niantic / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO startet heute Teil 2 der Winter-Feiertage 2022. Hier gibt es alle Infos, welche Boni, Shinys und Raids es beim Event gibt.

San Francisco – Pünktlich zum Beginn der Feiertage startet Entwickler Niantic in Pokémon GO den zweiten Teil des Winter-Feiertags-Events. Diese Events über die Feiertage haben in Pokémon GO eine besonders lange Tradition, schließlich gibt es sie bereits seit 2016, als Pokémon GO erstmals die Smartphones aller Pokémon-Fans im Sturm eroberte. Auch bei diesem Event hat Niantic sich wieder einiges einfallen lassen, um die Feiertage ausgiebig zu zelebrieren.

ingame.de verrät alle Infos zu den Winter-Feiertagen Teil 2 in Pokémon GO.

Kaum brechen die Feiertage bei uns an, versorgt Niantic die Trainer mit jeder Menge Aufgaben, um auch während der freien Zeit eine Beschäftigung zu bieten. Das Event wird noch bis Ende des Jahres laufen.