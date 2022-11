Pokémon GO: Ursaring entwickeln – So bekommt man das neue Monster Ursaluna

Von: Josh Großmann

Teilen

Pokémon GO: Ursaring entwickeln – So bekommt man das neue Monster Ursaluna © Niantic

In Pokémon GO kommt mit dem Community Day das neue Pokémon Ursaluna ins Spiel. Die Entwicklung von Ursaring erfordert jedoch spezielle Bedingungen.

San Francisco, Kalifornien – Zum Community Day im November von Pokémon GO feiert Ursaluna sein Debüt. Niantic stellt am Community Day die erste Entwicklung Teddiursa in den Fokus, sodass man besonders leicht an die Ressourcen kommt, die man für die Entwicklung von Ursaring benötigt. Jedoch braucht es mehr als nur Bonbons, um Ursaluna zu bekommen. Hier steht alles darüber, wie man Ursaring zu Ursaluna weiterentwickelt.

ingame.de verrät, wie man in Pokémon GO Ursaluna bekommt und wie man Ursaring entwickeln kann.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Ursaluna bekommen – So lässt sich Ursaring entwicklen

In Pokémon Legen Arceus tauchte Ursaluna Anfang 2022 erstmalig auf. Dort benötigte es eine bisher noch nie gesehene Entwicklungsmethode. In Pokémon GO muss man nicht ganz so viel Aufwand betreiben, jedoch könnte es einige Zeit dauern, wenn man ein Ursaluna haben möchte. Es sei denn man beeilt sich und füttert Ursaring während des Events mit ordentlich Bonbons.