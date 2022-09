Pokémon GO: Stahl-Event gestartet – Lösung zur Befristeten Forschung

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Stahl-Event gestartet – Lösung zur Befristeten Forschung © The Pokémon Company

In Pokémon GO gibt es eine neue Befristete Forschung zu lösen, denn am 16. September startet das Stahl-Event. Das erwartet Trainer nun im Spiel.

San Francisco – In Pokémon GO gibt es immer wieder besondere Eventwochen, bei denen Fans neue Pokémon fangen können oder besondere Aufgaben lösen müssen. Mit der neuen Season of Light, die seit dem 1. September läuft, hat der Entwickler aus San Francisco auch neue Themenwochen geplant. Am 16. September startet das Stahl-Event, bei dem es auch eine Befristete Forschung gibt.

ingame.de verrät, wie man die Befristete Forschung zu „Nerven aus Stahl“ in Pokémon GO löst.

In Pokémon GO hat ein neues Event begonnen, das Fans gleich mit zwei neuen Monstern beglückt. Fans freuen sich vor allem über das neu eingeführte Mega-Stolloss, das ein mächtiger Angreifer in PvP und PvE werden könnte. Das Event geht vom 16. bis zum 21. September.