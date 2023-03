Pokémon GO: Regidrago – So lässt sich das neue Pokémon fangen

Von: Daniel Neubert

Regidrago, das legendäre Drachen-Pokémon, kommt nun auch zu Pokémon GO. Doch das neue Monster zu fangen, ist gar nicht so leicht.

San Francisco – Niantic, das amerikanische Entwicklungsstudio hinter dem Mobile-Hit Pokémon GO ist immer wieder für eine Überraschung gut. So kündigte der offizielle Twitter-Account des Spiels gestern ein besonderes, neues Pokémon an. Die Rede ist von Regidrago, einem legendären Pokémon vom Typ Drache, welches 2020 mit den Pokémon Editionen Schwert und Schild eingeführt wurde. Regidrago wird jetzt auch seinen Einstand in Pokémon GO feiern, bisher wurde das Pokémon nur in einem Trailer angeteasert.

ingame.de verrät im Artikel wie sich das neue legendäre Pokémon Regidrago fangen lässt

Regidrago ist ein legendäres Drachen-Pokémon und gehört zu der Gruppe der sogenannten „Legendären Giganten“, zu denen auch Regirock, Regice, Regieleki und Registeel gehören. Wie bereits erwähnt, wurde das Monster mit der achten Pokémon-Generation eingeführt. Regidrago wird in Pokémon GO im Rahmen eines besonderen Events am Wochenende auftauchen.