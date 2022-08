Pokémon GO: Neue Saison mit rätselhaften Bildern angekündigt

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Neue Saison mit rätselhaften Bildern angekündigt © Niantic/The Pokémon Company (Montage)

Am 1. September startet in Pokémon GO die neue Jahreszeit „Season of Light“. Der Entwickler kündigt das mit rätselhaften Sternenbildern an.

San Francisco – Alle drei Monate steht in Pokémon GO eine neue Jahreszeit vor der Tür. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sondern um thematische Jahreszeiten, die für die Spieler jede Menge Events und neue Pokémon bereithalten. Am 1. September startet in Pokémon GO die Season of Light und aktuell gibt der Entwickler den Fans Rätsel auf.

ingame.de enthüllt, was es mit den rätselhaften Sternenbildern in Pokémon GO auf sich hat.

Alle drei Monate ändern sich die Jahreszeiten auch in Pokémon GO. Normalerweise erscheint zwei bis drei Wochen vor dem Wechsel ein Post auf dem offiziellen Blog und kündigt an, auf welche Neuerungen sich Trainer freuen dürfen. Nicht so dieses Mal.