Pokémon GO: Kumpel „aufgeregt“ machen – So versetzt ihr euren Begleiter in den hilfreichen Status

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Kumpel „aufgeregt“ machen – In 2 Schritten versetzt ihr euren Begleiter in den Status © Niantic / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO können die Trainer ein „Kumpel“-Pokémon dabei haben. Wenn das Kumpel-Pokémon den „Aufgeregt“-Status erreicht, erwarten die Spieler tolle Boni.

San Francisco – In Pokémon GO können Spieler genau wie der Trainer Ash in der Serie jederzeit ein Pokémon aus der Sammlung mit durch die Spielwelt laufen lassen. Dieses Pokémon wird somit zum „Kumpel“-Pokémon, das Items finden oder Boni verschaffen kann. Darüber hinaus kann das Kumpel-Pokémon auch Status-Eigenschaften haben. Wenn das Pokémon den sogenannten „Aufgeregt“-Status erreicht, können Spieler davon auch profitieren.

ingame.de erklärt im Artikel, wie sich das Kumpel-Pokémon am besten in den besonderen Status versetzen lässt.

Der Status „Aufgeregt“ basiert auf „Emotionspunkten“ oder EP. Pokémon benötigen 32 EP, um den Status „Aufgeregt“ zu erreichen. Punkte gibt es für jede abgeschlossene Aktivität, die jeweils eine 30-minütige Cool-Down-Phase hat. Eine Ausnahme bildet das Laufen, bei dem man alle 2 km 4 Punkte erhält, ohne dass es eine Abkühlzeit gibt. Die EP nehmen alle 30 Minuten um 1 Punkt ab, sofern keine Interaktion mit dem Kumpel stattfindet.