Pokémon GO: Icognito fangen – Darum ist die Jagd nach allen Buchstaben so hart

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Icognito fangen 2023 – Liste zeigt alle 28 Buchstaben-Pokémon © Niantic / Nintendo / Ingame.de (Montage)

Die Icognito-Pokémon sind ein Mysterium in Pokémon GO. Insgesamt gibt es 28 von ihnen, doch alle zu fangen ist eine große Herausforderung.

San Francisco – In der Welt von Pokémon GO gibt es immer wieder besondere Phänomene und sehr einzigartige Monster, die sich in bestimmten Aspekten von allen anderen Pokémon unterscheiden. Ein besonderes Mysterium bilden die Icognito. Dabei handelt es sich um 28 unterschiedliche Pokémon, die gemeinsam das Alphabet bilden, jedes Pokémon stellt einen eigenen Buchstaben dar.

ingame.de verrät im Artikel, was es mit den seltenen Icognito-Pokémon auf sich hat, und wie man sie fangen kann.

Die Icognito wurden mit der zweiten Pokémon-Generation eingeführt. Das Pokémon Icognito wird zwar im Pokédex bei Pokémon GO nur als ein einzelnes Monster gezählt, jedoch hat es insgesamt 28 unterschiedliche Formen. Wer wirklich alle dieser mysteriösen Pokémon besitzen will, muss insgesamt 28 Icognito fangen.