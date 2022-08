Kostenlos

+ © Niantic/Prime Gaming Pokémon GO: Gratis Items im August 2022 – Prime Gaming macht‘s möglich © Niantic/Prime Gaming

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

In Pokémon GO gibt es mal wieder kostenlose Items geschenkt. Trainer müssen nur einen Promo Code einlösen und bekommen tolle Goodies.

San Francisco – Wer freut sich nicht über Geschenke? Egal ob zum Geburtstag, Weihnachten oder einfach so: eine kleine Aufmerksamkeit lässt wohl jeden und jede erstrahlen. Außerdem sind Präsente, wie kostenlose Items, immer gerne bei Gamern gesehen und erhöhen wohl auch die Bindung zum Entwickler und Spiel. Kein Wunder also, dass Entwickler regelmäßig kleine Goodies verschenken und auch Niantic, mit Sitz in San Francisco, ist da keine Ausnahme. Bei Pokémon GO gibt es im August 2022 wieder kostenlose Items, die sich Trainer holen können.

ingame.de verrät, wie man die kostenlosen Items in Pokémon GO im August 2022 bekommt.

Lesen Sie auch Pokémon GO: Promo im August 2022 – sichert euch schnell dieses Bundle Pokémon GO: Promo im August 2022 – sichert euch schnell dieses Bundle

Es ist Sommer und somit die perfekte Zeit, um Pokémon GO zu spielen. Wann bewegt man sich schließlich lieber draußen als bei angenehmen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein? Um die Trainer und Trainerinnen bei ihren Pokémon-Fangtouren zu unterstützen, verschenkt der Entwickler aus San Francisco nun wieder Items.