Pokémon GO belohnt Spieler nach dem GO Fest mit Überraschungen

Von: Noah Forouzan

Pokémon GO: Diese 3 Highlights dürft ihr beim Tag und Nacht-Event nicht verpassen

Das GO Fest ist in Pokémon GO nun zu Ende. Den Spielern erwartet nach dem Wochenende eine saftige Belohnung.

Hamburg – Das GO Fest 2023 in Pokémon GO ist zu Ende. Wie jedes Jahr erwartet den Spielern eine Belohnung. Zudem wurde vom Entwickler, eine weitere interessante Sache angedeutet. Auf welche Belohnung sich Spieler freuen dürfen, lesen Sie hier.

Die Trainer haben eine gute Leistung erbracht und haben zusammen 20 globale Herausforderungen gemeistert. In einem Post von Niantic heißt es, dass der Hyperbonus freigeschaltet wurde. Man solle die Augen aufhalten für weitere Details.