Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Januar 2023

Von: Daniel Neubert

Teilen

Pokémon GO: Alle Rampenlichtstunden im Januar 2023 © Niantic / Nitnendo / ingame.de (Montage)

Die Rampenlichtstunden im Januar 2023 in Pokémon GO versorgen die Spieler wöchentlich mit seltenen Pokémon. Auch der Januar 2023 wird spannend.

San Francisco – Die Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO sind die kleinen wöchentlichen Highlights, bei denen Entwickler Niantic jeden Monat besondere Pokémon in den Fokus rückt. Die Rampenlicht-Stunden im Januar 2023 bilden hier keine Ausnahme – Wer am Event in Pokémon GO regelmäßig teilnimmt, kann sich über verschiedene Boni freuen.

ingame.de zeigt in der monatlichen Übersicht, welche Pokémon vorzufinden sind, und ob sich die Boni wirklich lohnen.

Die Rampenlicht-Stunde ist ein wöchentliches kleines Event, welches meist am Dienstagabend stattfindet. Dabei rückt für jeweils eine Stunde ein Pokémon in den Fokus von Pokémon GO, welches in diesem Zeitfenster besonders häufig auf der Weltkarte auftaucht. Wer also in Pokémon GO ein bestimmtes Monster fangen möchte, sollte an dem Event teilnehmen.