Twitch-Star EliasN97 schmeißt Fußball-Fest in München – selbst RTL-Chef begeistert

Von: David Frey

Elias Nerlich füllt mit dem Real Life Eligella Cup 2 den Audi Dome in München aus und setzt das nächste große Ausrufezeichen für die Streaming-Szene. IPPEN.MEDIA war live dabei. Ein Erfahrungsbericht.

München - Bereits eine Stunde vor dem offiziellen Beginn wanderte der Blick über die Tribünen in der Heimat des FC Bayern München Basketball und erblickte nahezu keinen freien Platz mehr. Doch am Sonntag (11. September) sollten nicht die großgewachsenen Isaac Bonga und Paul Zipser die Menge begeistern, sondern der Streaming-Riese Elias Nerlich, der vielen auch als „EliasN97“ oder „Eligella“ bekannt ist.

Der 24-Jährige, der auf der Plattform Twitch momentan mit Abstand Deutschlands meistgeschauter Streamer ist und weltweit zu den Top 10 gehört, hatte zur zweiten Ausgabe seines „Real Life Eligella Cups“ geladen. Dabei traten in einem Fußballturnier auf einem Kleinfeld acht Teams mit jeweils sieben Spielern gegeneinander an, wobei das Teilnehmerfeld das „Who‘s who“ der deutschen Twitch- und Youtubeszene abbildete. Nur wenige prominente Absagen, wie beispielsweise die von Jens „Knossi“ Knossalla, musste Nerlich hinnehmen.

Real Life Eligella Cup in München: Elias Nerlich fährt mit Adidas und RTL+ groß auf

Während der erste Cup im vergangenen Jahr noch in einer überschaubar kleinen Soccer Halle in Köln stattfand, war diesmal alles um ein Vielfaches größer und dazu hochprofessionell. Der Audi Dome war bereits wenige Stunden nach der Ticketfreigabe mit 7000 Zuschauern restlos ausverkauft und die gesamte Produktion wurde von RTL+ übernommen. Dazu kam Hauptsponsor Adidas, für den Elias Nerlich vor wenigen Wochen als erster Nicht-Profisportler einen Markenbotschaftervertrag unterschrieben hatte. Alles schien angerichtet für eine große Show - und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht.

Schon der Einlauf der Teams erfolgte unter tosendem Applaus, der für die Publikumslieblinge Marcel „MontanaBlack“ Eris, Sidney Friede und natürlich Elias Nerlich selbst ohrenbetäubend ausfiel. Youtuber und Moderator Marc Eggers heizte die Halle zusammen mit dem Feldreporter - Waldhof Mannheims Rechtsverteidiger, Streamer und Eligella-Freund Niklas „Willy“ Wilson-Sommer - ordentlich ein.

Twitch-Star EliasN97 schmeißt Fußball-Fest in München – selbst RTL-Chef begeistert. © Intsagram: Eligella / Fokus Clan AG (Montage)

MontanaBlack begeistert beim Eligella Cup als Marcel Neuer die Fans

Auf dem Feld ging es dann richtig zur Sache; allen Mannschaften war anzumerken, dass sie das Sportliche an dem Event nicht auf die leichte Schulter nehmen wollten. Bei den Teamzusammensetzungen wurde versucht, die größtmögliche Balance zwischen teilweise herausragenden und nicht so guten Kickern herzustellen. Bei jedem Spiel war das Publikum voll dabei, die Fans feuerten ihre Idole auf dem Rasen lautstark an, wobei Topleute wie der deutsche Futsal-Nationalspieler Ian Prescott-Claus oder auch Alieu Sawaneh, der für Nerlichs neues Kreisliga-Fußballteam Delay Sports in Berlin aufläuft, regelmäßig für Highlights sorgten.

Das gelang auch MontanaBlack, der sich beim Eligella Cup mit „überirdischen Paraden“ als Marcel Neuer versuchte, was mal mehr und mal weniger gut funktionierte, aber den Leuten auf den Rängen beste Unterhaltung bot. Obwohl der Twitch-Streamer, dem 4,7 Millionen auf der Plattform folgen, so im Fokus stand, verunsicherte ihn die Situation nicht. „Man blendet das komplett aus. Ich hab den Blick nach vorne gerichtet und was links und rechts passiert, ob jemand schreit oder nicht, nehme ich gar nicht so wahr“, sagte „Monte“ im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. Insgesamt zeigte sich der Influencer aus Buxtehude von dem Cup angetan: „Es ist ein cooles Event. Man kommt zusammen, lernt Leute kennen und trifft welche, die man lange nicht gesehen hat.“

Elias Nerlich so begehrt wie Cristiano Ronaldo, Prominenz beim Eligella Cup auch auf den Tribünen

Doch nicht nur auf dem Feld war die Prominenz vertreten, sondern auch bei den geladenen Gästen auf den Tribünen. So gaben sich etwa Noah Okafor, Fußballprofi beim FC Red Bull Salzburg und Schweizer Nationalspieler, oder Moderator Kai Pflaume die Ehre. Die FIFA-Content-Creator Fabio „Fifabio97“ Sabbagh und Niklas „NikLugi“ Luginsland zeigten sich in Interviews mit IPPEN.MEDIA begeistert. „Das, was Eli hier auffährt, ist schon ganz krass und ich hätte so gerne mitgespielt, bin aber leider mit meiner Verletzung verhindert“, so Sabbagh, der selbst beim SV Heimstetten in der Regionalliga aufläuft. „Es ist wie ein großes Klassentreffen und dieses unfassbare Teilnehmerfeld aus der Streaming-Szene gab es so noch nie“, ergänzte Luginsland.

Generell herrschte eine sehr positive Stimmung in der Halle und die Fans genossen es sichtlich, ihren Idolen so nah zu sein. Der Andrang für Elias Nerlich war so groß, dass man hätte meinen können, Cristiano Ronaldo persönlich wäre in der Halle. Für den 24-Jährigen ist es inzwischen nicht mehr möglich, bei Veranstaltungen ohne Bodyguards unterwegs zu sein. Auch Sidney Friede war sehr gefragt, nahm sich aber so viel Zeit wie möglich für die Zuschauer und sagte unserem Redaktionsnetzwerk: „Die Menschen, die hier die Arena vollmachen, sind der Grund, warum wir überhaupt so groß sind und unsere Jobs ausüben können. Ohne die wäre das Ganze hier nicht mehr als eine Wunschvorstellung. Entsprechend haben sie unsere Aufmerksamkeit verdient.“

Ein Blick auf den Eligella Cup. © ingame.de

Elias Nerlich setzt mit dem Eligella Cup in München neue Bestmarken bei der Reichweite

Alles in allem darf Elias Nerlich die gesamte Veranstaltung als großen Erfolg verbuchen. Der Ablauf und die Übertragung funktionierten bis auf wenige Kleinigkeiten reibungslos, man blieb voll im Zeitplan und das Feedback auf Social Media ist nahezu ausnahmslos positiv. Eine Stunde nach Veranstaltungsende nahm sich der den ganzen Tag über unter maximalem Stress geforderte Nerlich noch Zeit für ein exklusives Gespräch mit IPPEN.MEDIA und beschrieb seine Gefühlslage. „Ich bin unfassbar erleichtert. Das Wichtigste war, dass alle Fans zufrieden sind, die Zuschauer zuhause einen schönen Abend hatten und das haben wir hinbekommen.“

Erste Zahlen, die ihm mitgeteilt wurden, sprechen Bände. „Im Peak hatten wir zusammen mit Twitch wohl über 300.000, obwohl wir nicht darüber gestreamt hatten und auch der RTL-Chef hat sich gegenüber mir begeistert gezeigt. Über alle Kanäle sind wohl mehrere Millionen Views zustande gekommen. Das ist supergeil.“

Der zweite Real Life Eligella Cup setzt damit nicht nur was die Reichweite angeht neue Maßstäbe, sondern definiert auch den Standard für weitere Events, da sie völlig offensichtlich funktionieren. Auch in der breiten Berichterstattung über die klassischen Medien sind die Streamer längst keine Nische mehr. Die Veranstaltung im Münchner Audi Dome dürfte noch einige Zeit nachhallen und da für das kommende Jahr die dritte Auflage bereits bestätigt wurde, darf mit Spannung erwartet werden, welche neuen Größendimensionen bis dahin zu erschließen sind.