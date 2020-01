Playstation 5: Insider verrät Preis und Release-Datum

Die Gerüchte reißen nicht ab: Wann zeigt Sony endlich die PS5? Ein Insider behauptet zu wissen, wann es soweit ist. Angeblich wird es einen riesigen Event geben.

Sony verhält sich verdächtig ruhig in Sachen Playstation 5.

Ein Insider behauptet, die PS5 wird Anfang Februar bei einem großen Event gezeigt.

Auch den Preis sowie das Startdatum der Playstation 5 verrät er.

Das Jahr 2020 steht im Gaming-Bereich ganz im Zeichen der beiden neuen Konsolen: Xbox Series X von Microsoft und Playstation 5 von Sony. Während Microsoft seine neue Konsolengeneration bereits Ende 2019 vorgestellt hat, lässt Sony seine Fans weiterhin zappeln.

Sony stellt Playstation 5 angeblich am 5. Februar in New York vor

Diese schauten Anfang des Jahres hoffnungsvoll auf die CES 2020 in Las Vegas. Doch statt der Konsole zeigte Sony nur das neue Logo der Playstation 5. Seit dem brodelt die Gerüchteküche. Immer wieder ist die Rede von einer Präsentation im Februar 2020 und ein mutmaßlicher Insider bestätigt dies.

Im Forum 4chan behauptet der anonyme Nutzer, dass Sony am 5. Februar 2020 in der Sony Hall in New York ein Playstation Meeting für die Presse veranstalten wird. Dort sollen umfangreiche Playstation-5-Infos preisgeben werden. Dazu gehören:

Design der Playstation 5

Controller der Playstation 5

Startbildschirm/Desktop der Playstation 5

Spezifikationen der Playstation 5

exklusive Spiele für die Playstation 5

Schlagworte der Playstation-Veranstaltung sollen sein "wenig bis keine Ladezeiten", "blitzschnelle Downloads", "immersive Steuerung", "modulare Installationen von Spielen" sowie "Spiele herunterladen oder streamen". Außerdem soll Playstation Now eine wichtige Rolle spielen.

Playstation 5: Diese Spiele soll es zum Start geben

Besonders spannend dürfte aber die Abwärtskompatibilität der PS5 für Spiele der Playstation 4 sein. Diese sollen auf die neue Konsole transferiert werden können. Zudem lassen sich angeblich Spiele aller Playstation-Generationen auf der PS5 spielen.

Auch über die Spiele zum Start der Playstation 5 will der Insider Bescheid wissen. Demnach sind folgende Games zum Launch verfügbar:

Gran Turismo 7

MLB The Show 21

Demon Souls Remastered

Godfall

Legends

Weitere Titel sollen kurz gezeigt werden. Darunter zählen ein neues "Horizon Zero Dawn 2", ein neues "Spider Man"-Spiel sowie ein neuer Teil von "Crash Bandicoot".

So viel soll die Playstation 5 kosten

Zum Preis äußert sich der Insider ebenfalls. Die Playstation 5 soll 449 Euro kosten und bereits am 20. Oktober 2020 erscheinen. Vorbestellungen sollen ab dem 5. Februar möglich sein. Bislang wird davon ausgegangen, dass Sony die PS5 zum Weihnachtsgeschäft startet.

Angeblich wird Sony auch auf der größten Videospielmesse E3 dabei sein. Damit liegt der vermeintliche Insider schon daneben. Sony hat offiziell bekannt gegeben, in diesem Jahr nicht auf die E3 zu kommen.

Wie viel Wahrheit in den Gerüchten des anonymen Insiders steckt, zeigt sich spätestens am 5. Februar.

