Pokémon GO: Mega-Pinsir im Konter Guide: Die besten 20 Angreifer gegen das Käfer-Pokémom

Von: Daniel Neubert

Das Pokémon Mega-Pinsir © Niantic / Nintendo / The Pokémon Company / ingame.de (Montage)

Pokémon GO hat ein neues, starkes Mega-Pokémon im Programm. Ab dem 11. Mai 2023 können Spieler gegen Mega-Pinsir antreten. Wir verraten die beste Strategie.

San Francisco – In Pokémon GO betritt ein neues starkes Pokémon die Bühne. Die Rede ist von Mega-Pinsir, welches sich mit seinem Debüt prompt unter die drei besten Käfer-Pokémon in Pokémon GO schummelt. Ab dem 11. Mai 2023 bekommen Spieler dann schließlich die Chance, dem Käfer auf den Panzer zu rücken und im Mega-Raid gegen Mega-Pinsir anzutreten.

ingame.de verrät im Artikel die 20 besten Monster in Pokémon GO, um Mega-Pinsir auszukontern.

Wer Mega-Pinsir an den Kragen will, sollte auf jeden Fall Gesteins-Pokémon einpacken. Damit richten Spieler bei Pinsir gleich das 2,56-fache des normalen Schadens an. Wer keine Gesteins-Pokémon hat die sich anbieten, sind auch Flug, Feuer, Elektro- oder Eis-Pokémon eine gute Wahl, mit denen Spieler zumindest das 1,6-fache an Schaden austeilen können.