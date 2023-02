Hogwart Legacy: Alle Infos zum Preload und Dowlnoadgrößen für PS5, Xbox und PC

Von: Aileen Udowenko

Hogwarts Legacy: Preload auf Xbox gestartet – So viel Speicherplatz braucht der Download © Warner Bros. / Avalanche Software (Montage)

Schon bald öffnen sich die Tore der Zauberschule bei Hogwart Legacy. Schon jetzt können einige Fans den Preload für PS5, Xbox und PC starten.

Burbank, Kalifornien – Fans des „Harry Potter“-Universums sollten ihre Besen aus dem Schuppen holen, denn der Release von Hogwarts Legacy steht kurz vor der Tür. Um direkt in das Spiel starten zu können, sollten Fans das Game noch vor der offiziellen Veröffentlichung downloaden.

ingame.de verrät alles zum Start des Preloads und den Downloadgrößen für PS5, Xbox und PC.

PlayStation- und Xbox-Spieler haben die Möglichkeit, bereits am 7. Februar in den Early Access zu starten. Hierzu wird allerdings entweder die Collectors- oder Deluxe-Edition benötigt. Für PS5 Spieler gibt es dann sogar noch eine exklusive Mission für das Spiel on top.