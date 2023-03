Park Beyond: Release und Closed Beta-Zeitraum enthüllt – so funktioniert die Teilnahme

Von: Christian Böttcher

Wann kommt Park Beyond? Bandai Namco schwieg lange zum Release der Freizeitpark-Simulation. Jetzt ist die Katze aus dem Sack – inklusive Infos zur Betaphase.

Langen – Endlich Gewissheit. Nach der offiziellen Ankündigung zur gamescom 2021 war es lange still um den Planet Coaster-Killer Park Beyond. Im Rahmen der Future Games Show rückte der deutsche Entwickler Limbic Entertainment nun endlich den Release der Freizeitpark-Simulation heraus. Zusätzlich dazu enthüllte man erste Infos zur Open Beta. Wir zeigen euch, wie Spieler an der Testphase teilnehmen könnt.

Videospiel Park Beyond Datum der Erstveröffentlichung 16. Juni 2023 Plattform PS5, Xbox Series X/S, PC Serie - Entwickler Limbic Entertainment Publisher Bandai Namco Entertainment Genre Management-Simulation, Aufbauspiel

Wann kommt Park Beyond? Die Freizeitpark-Simulation vom deutschen Entwicklerstudio Limbic Entertainment wurde am 23. März im Rahmen der Future Games Show mit einem neuen Trailer bedacht. Außerdem enthüllte man das Veröffentlichungsdatum. Park Beyond feiert am 16. Juni 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC seinen Release. Wer im Sommerloch also nicht selbst in die Achterbahn steigen kann, kommt zumindest digital auf seine Kosten.

Park Beyond: Release und Closed Beta-Zeitraum enthüllt – so funktioniert die Teilnahme © Limbic Entertainment

Zum Start erscheint Park Beyond in drei verschiedenen Editionen, zwei physisch und eine digital. Während die Day 1 Admission Ticket Edition und Visioneer Edition bereits zum Vorbestellen bereitstehen, hält sich Bandai Namco zum Preis und Vorbesteller-Start der Park Beyond Impossified Edition noch bedeckt. Bei teilnehmenden Händlern bekommen Vorbesteller außerdem ein Set mit exklusiven Fahrgeschäften, Shops, Animateuren und dekorativen Gegenständen obendrauf. Hier die Inhalte aller Editionen auf einen Blick:

PC – Day 1 Admission Ticket Edition | Physisch

Vollständiges Spiel (Code)

Steelbook

Physischer & digitaler Soundtrack von Olivier



PS5, Xbox Series X, PC – Visioneer Edition | Digital

Vollständiges Spiel

Zombeyond Impossification Set

Park Beyond: Season Pass mit allen zukünftigen DLCs

Season pass Coaster Car Set mit 5 exklusiven Wagen-Skins

Alle Inhalte der Visioneer Edition

Physischer und digitaler Soundtrack von Olivier Derivière

Omni-Wagen-Tischfigur

Artbook

Wendeposter

Lanyard und Ausweis

Beyond Seas-Set

Park Beyond: Closed Beta mit Datum angekündigt – so nehmen Spieler teil

Wann beginnt die Closed Beta? Wer Park Beyond schon vor dem Release anspielen will, hat in der geschlossenen Betaphase (Closed Beta) die Gelegenheit dazu. Dafür bedarf es jedoch einer gewissen Portion Glück. Der Closed Beta-Test findet vom 09. bis 19. Mai 2023 statt, allerdings rein über den PC. Wie ingame.de bereits in der gamescom-Vorschau zu Park Beyond festgestellt hat, erwartet Fans von Management-Simulationen vor allem ein wilder Mix der Unmöglichkeiten..

Park Beyond Closed Beta Start: 09. Mai 2023

09. Mai 2023 Park Beyond Closed Beta Ende: 19. Mai 2023

19. Mai 2023 Park Beyond Closed Beta spielen

Wie nehme ich an der Closed Beta teil? Um Park Beyond vor Release zu spielen, müssen sich interessierte Spieler vorab über einen Link bei Bandai Namco registrieren (siehe oben). Wie hoch die Chancen stehen, für den geschlossenen Test ausgewählt zu werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wer an der Closed Beta teilnimmt und sich im Anschluss die Vollversion kauft, schaltet jedoch einen goldenen Skin für den Standard-Achterbahnwagen in Park Beyond, frei.