Top 5 weltweit: Pixelkrieg bringt Papaplatte über 100.000 gleichzeitige Zuschauer

Auf Reddit findet gerade ein riesiger Pixelkrieg zwischen Millionen Usern statt. Dem Streamer Papaplatte hat das auf Twitch einen Rekord beschert.

Hamburg – Wer auf Reddit unterwegs ist, dem wird das r/place Subreddit nicht entgangen sein. Dort entsteht auf einer interaktiven Leinwand ein sich stetig änderndes Pixelbild. User können dort alle paar Minuten einen Pixel setzen. Viele Twitch-Streamer mobilisieren bei dem Event ihre Communitys und erstellen gemeinsam eigene virtuelle Kunstwerke. Dem Streamer Papaplatte hat das kürzlich einen persönlichen Twitch-Rekord beschert. Er landete kurzzeitig in den Top-5 weltweit bei den gleichzeitigen Zuschauern auf der Plattform.

Vollständiger Name Kevin Teller Bekannt als Papaplatte Geburtstag 24. Januar 1997 Geburtsort Berlin Follower auf Twitch 1,8 Millionen (Stand: Juli 2023) Follower auf YouTube 657.000 (Stand: Juli 2023)

Papaplatte in den Twitch-Top-5 der meistgesehenen Kanäle

Was ist passiert? Dank Reddit hat es Papaplatte kurzzeitig fast an die Spitze von Twitch geschafft. Mit 120.011 gleichzeitigen Zuschauern knackte er am 25. Juli einen persönlichen Rekord und war auf Platz 4 unter allen Streamern auf der Plattform. Sein Durchschnitt lag in den vergangenen Monaten bei etwa 17.000 parallelen Views (via Sullygnome).

Mit so vielen Followern hinter sich hatte Papaplatte viel Einfluss auf die Pixel-Leinwand auf Reddit. Zudem legte er sich mit größeren Reddit-Gruppen an, unter anderem mit Fans der Zeichentrickserie My Little Pony.

Was genau ist r/place? Das Konzept von r/place ist einfach: Auf einer leeren Leinwand mit den Maßen 1000 x 1000 Pixel können Reddit-User alle fünf Minuten einen einzigen Pixel einer Farbe ihrer Wahl setzen. Verschiedene Reddit-Communitys koordinieren sich gemeinsam, um große Kunstwerke und Symbole zu erstellen. Die Aktion findet jährlich nur über wenige Tage statt. Normalerweise startet r/place im April, dieses Jahr verzögerte sich das Event und begann erst am 20. Juli. Es dauerte sechs Tage und endete am 26. Juli. Hier geht‘s zum diesjährigen Werk.