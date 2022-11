Orangemorange will einen Monat lang vegan leben – Hält ganze Stunde durch

Von: Joost Rademacher

Orangemorange wollte den World Vegan Day mit einem großen Selbstversuch feiern und sich einen Monat lang vegan ernähren. Der Versuch scheiterte in Windeseile.

Hamburg – Der vegane Lebensstil hat sich in der Gesellschaft immer mehr etabliert, aber nicht jeder kann sich mit dem Verzicht auf tierische Produkte anfreunden. Zum World Vegan Day am 1. November wollte der Streamer Orangemorange sich solidarisieren und überlegte auf Twitter, einen Monat lang vegan leben zu wollen. Aus dem Vorhaben wurde eine Odyssee, die den Twitch-Star an den Rand seiner Belastungsfähigkeit brachte – eine ganze Stunde lang.

Seit beinahe 30 Jahren feiern Menschen am 1. November den World Vegan Day. Immer mehr Menschen leben heutzutage vegan, auch viele Prominente setzen sich immer mehr für das Tierwohl und gegen Massenfleischproduktion ein. Ein guter Moment für Orangemorange, der als Casino-Streamer gerne für Skandale sorgt, sich mal von einer anderen Seite zu zeigen. Auf Twitter postete er, dass er zur Feier des Tages überlege, einen Monat lang den veganen Lifestyle durchzuziehen.