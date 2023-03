Elotrix feiert NoFood-Challenge – Streamer sagt: „Bestes Event seit Angelcamp“

Von: Josh Großmann

Teilen

Nach Ende der NoFood-Challenge vom Streamer Trymacs lobt Elotrix das Event in hohen Tönen. Für ihn ist es das spannendste Twitch-Event seit dem Angelcamp.

Hamburg – Auf Twitch präsentierte der beliebte Streamer Trymacs (bürgerlich: Maximilian Stemmler) ein Selbstexperiment der Extraklasse. Gemeinsam mit sieben weiteren Twitch-Stars verzichtete er sieben Tage lang auf jegliche Nahrung und stellte seine Disziplin mit verrückten Challenges auf die Probe. Der Streamer-Kollege Elotrix (bürgerlich: Carsten) ist begeistert und gibt sein durchweg positives Feedback.

Was ist passiert? Die NoFood-Challenge von Trymacs war in aller Munde. Die teilnehmenden Streamer haben sieben Tage lang auf Essen verzichtet und damit die Weltspitze von Twitch erklommen. Doch durch die Lage und die Planung des Events konnten nicht nur die Teilnehmer dabei sein. Etliche Gäste wie MontanaBlack, HoneyPuu und Elotrix statteten den hungrigen Stars mehrere Besuche ab, um sie mit den Düften kulinarischer Köstlichkeiten zur Niederlage zu verführen.

Bei einem dieser Besuche fasst Elotrix sein Urteil zur gefährlichen NoFood-Challenge von Trymacs, als er HoneyPuu zu ihrem liebsten Twitch-Event ausfragt. Für ihn ist die NoFood-Challnge von Trymacs das „beste Event seit dem Angelcmap – seit dem ersten“. Zwar merkt er an, dass er dort nicht persönlich anwesend gewesen sei, doch sei für ihn auch als Zuschauer die NoFood-Challenge ein echter Erfolg. Den Clip haben wir euch an dieser Stelle eingebunden.

HoneyPuu meint, dass ihr auch The Great Fight Night mit Trymacs und MckyTV gefallen habe, worauf Elotrix antwortet, dass das auch noch einmal etwas anderes war: „Das hier ist ja ein kleiner Kreis“. Es ging dem Twitch-Streamer also um die Camp-Atmosphäre, die man sonst nur bei Horror-, Mittelalter- und eben dem Angelcamp von Knossi hatte. Hier die Spitzen-Zuschauerzahlen der großen Camplike-Events.

Auch wenn Elotrix die Events treffend vergleicht, haben die Twitch-Camps von Knossi noch deutlich mehr Hype generiert. Zudem hat sich Twitch in den vergangen zwei Jahren stark entwickelt, sodass es heute weitaus mehr beliebte Kanäle gibt, auf die sich die Zuschauer verteilen. Hätte Trymacs das Event „NoFood-Camp“ genannt, hätten sich vielleicht sogar noch mehr Zuschauer vom Co-Working/Klassenfahrt-Flair überzeugen lassen können.

Großer Erfolg: Auch wenn die Zahlen zeigen, dass weniger Menschen beim Trymacs-Event eingeschaltet haben, als zu vergleichbaren Formaten, landet die NoFood-Challenge weltweit auf der 1 bei Twitch. Damit wird das Event die Erwartungen sicherlich übertroffen haben.

So läuft es derzeit bei Elotrix auf Twitch

Der 31-jährige Streamer Carsten, besser bekannt als Elotrix, gehört zu den bekanntesten Gesichtern in Twitch-Deutschland. In den vergangen 90 Tagen (Stand: 20. März) brachte er durchschnittlich knapp 6.000 Menschen vor die Bildschirme. Bei Spielen wie Witcher 3, God of War und Elden Ring begeistert Elotrix eine treue Fangemeinde.