New Game Plus: Erklärung des Begriffs bei Videospielen

Das Konzept von New Game Plus erlaubt es, nach dem Durchspielen eines Spiels zusätzliche Optionen freizuschalten. Wir erklären den Begriff.

Hamburg - Früher war es bei Singleplayer-Spielen oft so, dass sie nach dem vollständigen Durchspielen praktisch beendet waren und die einzige Möglichkeit, das Spiel weiterzuspielen, darin bestand, es komplett von vorne zu beginnen. Dabei gingen natürlich Fähigkeiten und Charakterfortschritte verloren. Um die Spielzeit und den Spaß am Spiel zu verlängern, haben viele Entwickler begonnen, „New Game Plus“ einzuführen. Auf ingame.de kann man nachlesen, was der Begriff New Game Plus bedeutet und wo er seinen Ursprung hat.

„New Game Plus“ variiert in seinem genauen Umfang von Spiel zu Spiel. In manchen Spielen gibt es beispielsweise mehrere Stufen von „New Game Plus“, welche jeweils noch schwieriger oder mit zusätzlichen Belohnungen versehen sind.