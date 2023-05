XDefiant: Neues Update hilft bei Problem der Closed Beta

Von: Philipp Hansen

XDefiant: Neues Update hilft bei Problem der Closed Beta © Ubisoft

Bei Problemen in XDefiant hilft das neue Update von Ubisoft. In den Patch Notes versteckt sich eine tolle Überraschugn für alle Spieler.

Hamburg – Mit XDefiant ist Ubisoft der nächste große Shooter-Hit sicher – obwohl das Game noch in der Beta steckt. Ein neues Update behebt die nervigsten Probleme auf PS5, Xbox und PC, die Spieler am Fortschritt hindern. Dabei zeigen die Entwickler, wie schnell und richtig man Fixes benutzt.

ingame.de verrät, warum nach dem Update der perfekte Einstieg in XDefiant ist:

