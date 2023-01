Neuer PS5-Controller – Sony stellt barrierefreie Hardware „Protocol Leonardo“ vor

Von: Janik Boeck

Project Leonardo Controller © Sony (Montage)

Sony will Gaming zugänglicher machen. Dafür wird der neue PS5-Controller Project Leonardo entwickelt. Das steckt in der Hardware.

San Mateo, Kalifornien – Sony will Gaming zugänglicher machen. Das Thema Accesibility wird in der Branche immer wichtiger. Spiele wie Horizon Forbidden West oder God of War Ragnarök beinhalten bereits umfassende Optionen, die das Spiel auch für Menschen mit Behinderung zugänglich machen sollen. Menschen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten können trotzdem viele Spiele nicht spielen, weil normale Controller nicht auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Mit Project Leonardo soll sich das ändern. Der neue PS5-Controller verspricht Barrierefreiheit.

ingame.de stellt den barrierefreien PS5-Controller Project Leonardo vor.

Project Leonardo ist der Name des neuen PS5-Controllers von Sony. Dieser verspricht Barrierefreiheit und soll Gaming für Menschen mit Behinderung voll zugänglich machen. Für die Entwicklung der Hardware hat Sony mit Experten für Barrierefreiheit und Organisationen wie AbleGamers, SpecialEffect und Stack Up zusammengearbeitet.