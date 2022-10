Fortnite: Fans sind heiß auf neuen Black Adam Skin – Das steckt im Bundle

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Fans sind heiß auf neuen Black Adam Skin – Das steckt im Bundle © Epic Games

Schon bald kommt die nächste Superhelden-Kollaboration zu Fortnite. Dwayne Johnson feiert als Black Adam seinen zweiten Auftritt im Battle Royale.

Cary, North Carolina – Superhelden haben, nach Comics und Kinofilmen, in Fortnite schon längst ihre dritte Heimat gefunden. So ziemlich alles, was in den Universen von DC und Marvel Rang und Namen hat, hatte schon einen Auftritt im Battle Royale – meistens in Form eines eigenen Skins. Mit Black Adam steht jetzt der nächste große Kinorelease ins Haus und natürlich lässt Epic Games sich nicht die Gelegenheit nehmen, Dwayne „The Rock“ Johnson einen zweiten Auftritt in Fortnite zu bescheren.

Black Adam, der Protagonist des gleichnamigen Superhelden-Films von DC, ist schon auf dem Weg in den Item-Shop von Fortnite. Der von Dwayne Johnson gespielte Antiheld ist bereits für das Battle Royale bestätigt und soll, dem ersten Trailer zufolge, in mindestens drei Stilen ins Spiel kommen. Nach offiziellen Angaben von Epic Games ist außerdem bereits bekannt, dass Black Adam ein Bundle mit drei weiteren Items bekommen wird.