Neue Skins fürs Battle Royale – Bestätigte Battle Pass Outfits für Fortnite Season 3

Von: Joost Rademacher

Neue Skins fürs Battle Royale – Bestätigte Battle Pass Outfits für Fortnite Season 3 © Epic Games (Montage)

Bald beginnt Fortnite Season 3 und damit auch ein neuer Battle Pass. Hier sind alle Skins, die für die neue Saison von Chapter 4 schon bekannt sind.

Cary, North Carolina – Es dauert nicht mehr lange, bis Fortnite Chapter 4 in die neue Season 3 startet. Epic Games rührt schon die Werbetrommel und will einen neuen Trailer zur Season bei der Eröffnung des Summer Game Fest zeigen, bevor sie am 9. Juni startet. Auch hat der Entwickler und Publisher schon die ersten Skins aus dem Battle Pass der neuen Saison gezeigt.

Hier finden Sie alle Skins, die zu Chapter 4 Season 3 von Fortnite kommen.

Mehr zum Thema Fortnite Chapter 4 Season 3 Battle Pass – Diese Skins sind bereits bekannt

Schon bevor Epic Games die neue Season enthüllt hat, haben Fortnite Insider weitere Skins für Season 3 entdeckt. In einem geleakten Ladebildschirm waren neben Lorenzo, wie er jetzt bekannt ist, noch weitere interessante Charaktere zu sehen. Die größte Überraschung dabei dürfte der Hinweis auf die nächste große Collaboration sein.