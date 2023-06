Neue Season angeteasert – Epic Games bringt neues Setting für Fortnite

Von: Joost Rademacher

Neue Season angeteasert – Epic Games bringt neues Setting für Fortnite © Epic Games (Montage)

Epic Games hat den ersten Teaser für Fortnite Season 3 geteilt. Mit der neuen Saison kommt ein neues Setting, das Insider schon im Voraus geleakt haben.

Cary, North Carolina – Die Tage von Fortnite Season 2 sind bald vorbei. Die aktuelle Saison von Chapter 4 läuft schon seit März 2023, allmählich wird es also höchste Zeit für eine Ablöse. Epic Games hat da schon etwas in der Hinterhand. Auf Twitter zeigte das Entwicklerstudio am 5. Juni einen ersten Teaser für Season 3, die noch in dieser Woche starten soll. Zu sehen ist ein neues Setting, von dem einige Insider schon ahnten, dass es ins Battle Royale kommen würde.

Der erste Clip von Epic Games zu Fortnite Season 3 lässt noch nicht sehr tief blicken. Einen starken ersten Eindruck vom Thema der neuen Saison gibt es trotzdem. Begleitet von einer Geräuschkulisse wie aus dem Urwald sehen wir den Schriftzug „WILDS“ und erste Auszüge aus dem neuen Setting. Mit Season 3 von Fortnite wird es auf der Battle Royale Insel wohl tropisch werden.