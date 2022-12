Pokémon GO: Vivillon fangen – So funktioniert das neue Sammel-System

Von: Daniel Neubert

So sammeln Sie Vivillon in Pokémon GO! © Niantic / Nintendo / ingame.de (Montage)

Pokémon GO hat mit Vivillon ein neues Pokémon eingeführt, das in vielen Formen auftaucht. Wir erklären, wie man das Pokémon in allen Regionen sammelt.

San Francisco – In Pokémon GO wurde von Entwickler Niantic im Dezember ein neues besonderes Pokémon namens Vivillon eingeführt. Optisch erinnert Vivillon an einen Schmetterling, doch seine Besonderheit liegt darin, dass es eine neue Sammel-Mechanik in Pokémon GO einführt, welche über ein Medaillen-System funktioniert. Dabei gibt es einiges zu beachten.

ingame.de verrät im Artikel, wie man Vivillon in Pokémon GO erhält und wie das neue Sammel-System funktioniert.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Vivillon in allen Regionen fangen – Map und alle Formen

Damit man das neue Pokémon im Spiel bekommen kann, müssen zuallererst das Pokémon Purmel fangen und zu Vivillon weiterentwickeln. Um Purmel in euren Besitz zu bekommen, sind vorher jedoch ein paar weitere Schritte notwendig, denn das Pokémon ist hinter einer neuen Spielmechanik versteckt, die einiges an Aufwand von den Spielern fordert.