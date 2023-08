Neue Klasse von Blizzard für Diablo 4 verraten? Interview gibt neuem Hinweis

Von: Philipp Hansen

Neue Klasse von Blizzard für Diablo 4 verraten? Interview gibt neuem Hinweis

Blizzard gibt neue Hinweise auf die 6. Klasse, die als Nächstes zu Diablo 4 kommt. Viele Spieler hoffen auf einen Favoriten zurückkommen muss.

Köln – Diablo 4 startete mit 5 Klassen, allesamt geliebte Rückkehrer aus alten Tagen. Doch für viele ist die Nostalgie nicht perfekt, noch nicht. Denn in der Charakter-Wahl fehlen einige Klassiker. Jetzt gibt es neue Hinweise direkt von Blizzard, die ganz klar auf eine sechste Klasse deuten, die als Nächstes zu Diablo 4 kommen soll.

ingame.de verrät, welche neue, alte Klasse das Rennen machen soll:

In einem Interview im Zuge der Gamescom verriet Rod Fergusson, der Diablo-Director, dass man Klassen bringen will, die einzigartige Gameplay-Weisen bieten und eine noch unbesetzt Rolle füllen. Viele spekulieren, dass der Start von Season 2 im Oktober den heiligen Paladin bringen könnte – denn im Season 2 greifen passenderweise unheilige Vampire Sanktuario an.