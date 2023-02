Neue Inhalte für Erfolgs-Rollenspiel – Entwicklerstudio bestätigt DLC

Von: Joost Rademacher

Neue Inhalte für Erfolgs-Rollenspiel – Entwicklerstudio bestätigt DLC © From Software

Die Enthüllung kam überraschend, kurz nach einem Livestream zum einjährigen Jubiläum des Spiels Elden Ring: Das Entwicklerstudio bestätigte neue Inhalte.

Tokio – Vor einem Jahr ging ein Beben durch die Gaming-Landschaft, als From Software seinen Open-World-Molloch Elden Ring abwarf. Kurz nach dem ersten Jubiläum des Riesen-Rollenspiels macht From Software sich aber für seinen zweiten Streich bereit. Nachdem Fans sich lange neue Inhalte für Elden Ring herbei ersehnt haben, hat das Entwicklerstudio passend zum Geburtstag den ersten DLC von Elden Ring angekündigt.

Die erste offizielle Bestätigung über den Elden Ring DLC kam auf der japanischen Website von Elden Ring. Dort ist auch schon der Name bekannt, die Erweiterung soll „Shadow of the Erdtree“ heißen. Auf der gleichen Website heißt es außerdem, dass der DLC zu allen Versionen von Elden Ring auf PC, PS5, PS4 und Xbox kommen soll.