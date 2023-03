Neue Funktion in Pokémon GO entdeckt – Spieler sind begeistert

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Geheimes Feature im neuen Update löst endlich nerviges Raid-Problem © Niantic / Reddit / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO wurde von den Spielern eine neue Funktion entdeckt. Die Fans sind von der praktischen Veränderung begeistert.

San Francisco – Entwickler Niantic versorgt Pokémon GO regelmäßig mit neuen Updates. Jetzt kam eine neue Funktion ins Spiel, die die Raids sehr viel angenehmer und einfach für die Spieler macht. Obendrein können Spieler damit jede Menge Zeit sparen. Die Funktion wurde vor kurzem von einem aufmerksamen Pokémon GO-Spieler entdeckt und per Video im Reddit geteilt.

Ingame.de verrät im Artikel, wie das neue Raid-Feature in Pokémon GO funktioniert und die Spieler es nutzen können.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Geheimes Feature im neuen Update löst endlich nerviges Raid-Problem

Raids sind seit ewigen Zeiten ein Bestandteil von Pokémon GO. Durch die Gruppen-Kämpfe haben Spieler regelmäßig Chancen auf seltene, mächtige oder legendäre Pokémon. Auf Reddit machte jüngst ein Video die Runde, in dem ein Trainer verschiedene Teilnehmer seiner Freundesliste zu seinem Raid hinzufügte, mithilfe einer Funktion, die es bisher so nicht in Pokémon GO gab.