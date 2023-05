Neue Erweiterung für Warzone 2 – Gerücht spricht von neuer Karte

Von: Janik Boeck

Warzone 2 Season 3 Reloaded Patch Notes © Activision

Es gibt wieder heiße Gerüchte zu Warzone 2. Das BR bekommt wohl zusätzliche Inhalte in Season 4.

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone 2 stehen wohl große Änderungen an. Das Battle Royale ist in der Bringschuld gegenüber den Fans, denn die verlassen scharenweise das sinkende Schiff. Einem Leak zufolge ist aber schon Land in Sicht. In Season 4 kommt wohl eine neue Map in Warzone 2.

Am 11. Mai 2023 gab es gleich zwei große Leaks zu Call of Duty. Zum einen wurde Modern Warfare 3 geleakt, das noch 2023 erscheinen und eine neue Karte für das Battle Royale mitbringen soll.