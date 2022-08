Nach Tod von Technoblade – Minecraft-Ikone erreicht Abonnenten-Meilenstein

Von: Aileen Udowenko

Nach Tod von Technoblade – Minecraft-Ikone erreicht Abonnenten-Meilenstein © YouTube/Technoblade/Minecraft (Montage)

Technoblade war eine Minecraft-Legende. Und auch nach seinem Tod schafft er es noch, seinen eigenen Abonnenten-Rekord zu brechen.

San Francisco – Mit gerade einmal 23 Jahren verstarb Technoblade am 30. Juni an seiner Krebserkrankung. Für die Fans war es ein herber Schock, denn Technoblade war eine Ikone in der Minecraft-Szene. Millionen von Menschen hat Alexander (alias Technoblade) auf YouTube erreicht und mit seinen liebevollen Videos unterhalten. Und so wie es aussieht erreicht er seine Fans auch noch nach seinem Tod, denn sein YouTube-Kanal verzeichnet einen enormen Zuwachs.

ingame.de verrät alles zu Technoblades posthumen Meilenstein.

Technoblade hat über neun Jahre lang seine Fans mit einer Menge Content zu Minecraft versorgt. Aber auch andere Spiele schafften es immer wieder in seine Videos – unter anderem Fortnite oder Town of Salem. Fast tausend Videos konnte Technoblade so bis zu seinem Tod auf seinem YouTube-Kanal hochladen. Die neuen Abonnenten haben also unzählige Stunden an Videos zur Verfügung, durch die sie Alexander auch jetzt noch auf seinen vielen Abenteuern begleiten können.