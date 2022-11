MW2: Bestes Zielfernrohr könnte Snipen in Warzone 2 übermächtig machen

Von: Joost Rademacher

MW2: Bestes Zielfernrohr – OP-Scope könnte Snipen in Warzone 2 kinderleicht machen © Activision

CoD-Guru JGOD hat das beste Zielfernrohr für Sniper in Modern Warfare 2 gefunden. Das OP-Scope könnte in Warzone 2 für echte Probleme sorgen.

Hamburg – Fernkampf-Fans von Modern Warfare 2 sollten aufpassen, es gibt ein neues bestes Zielfernrohr im Spiel. Im neuen Call of Duty sind Sniper-Gewehre wieder eine beliebte Wahl bei vielen Spieler*innen, über das beste Scope war man sich zuletzt aber noch uneinig. Jetzt hat CoD-Guru JGOD seinen Favoriten gefunden und zeigt, welches Scope wirklich am stärksten ist. Die Wahl des Streamers ist so mächtig, dass sie schon jetzt ein Problem in Warzone 2 darstellt.

Bei dem von JGOD dargestellten Zielfernrohr aus MW2 handelt es sich um das Raptor-FVM40. Dieses Scope kommt mit einem enormen 13-fachen Zoom und Entfernungsmesser, womit erkennbar wird, wie weit ein Ziel entfernt ist. Im normalen Multiplayer von Modern Warfare 2 ist das Zielfernrohr aktuell noch nicht verfügbar, man kann es aber bereits in privaten Matches ausprobieren.