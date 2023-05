MrBeast auf Twitter zerrissen – Overlord Elon Musk greift persönlich ein

Von: Philipp Hansen

Teilen

Elon Musk reitet herbei, um den Streit um MrBeast in seinem Königreich Twitter zu beenden. Dem größten YouTuber der Welt werden schwere Vorwürfe gemacht.

San Francisco, USA – Der weltweit größte YouTuber, MrBeast, gibt immer wieder irre Rekordsummen aus, um Menschen in Not zu helfen. Doch das Internet verteufelt den vermeintlichen Wohltäter, denn er soll ordentlich Kasse mit dem Unglück anderer machen. Jetzt kommt ein noch reicherer Ritter in weißer Rüstung ins Spiel: Elon Musk. Der Twitter-Chef versucht den Shitstorm auf seiner Plattform einzudämmen, in dem er sich auf eine Seite schlägt.

Vollständiger Name James Steven Donaldson Bekannt als MrBeast Geburtstag 7. Mai 1998 Geburtsort Kansas, USA Follower auf YouTube 151 Millionen Abos

MrBeast soll Gehörlose mit wohltätiger Aktion ausnutzen – Elon Musk schlägt sich auf eine Seite

Umstrittene Wohltätigkeit von MrBeast: Am 6. Mai sorgte der größte YouTuber der Welt erneut für Aufsehen. MrBeast kündigte an, beeinträchtigen Menschen zu helfen. Er versprach, dass 1.000 Gehörlose zum ersten Mal in ihrem Leben hören könnten, dank seiner großzügigen Hilfe. Doch die löbliche Tat von MrBeast erzeugte einen Shitstorm. Hier die Kurzübersicht:

Das besagte Video von MrBeast „1,000 Deaf People Hear For The First Time“ hat in nur drei Tagen 36 Millionen Aufrufe erhalten – Tendenz steigend. Kein Wunder, bei über 150 Millionen Abos auf dem Kanal und dem gewaltigen medialen Aufruhr.

Dort ist zu sehen, wie 1.000 Menschen mit Höreinschränkungen in verschiedenen Ländern finanzielle Hilfe erhalten oder Hörgeräte spendiert bekommen. Doch die Wohltätigkeit wird auch stark kritisiert.

Kritisiert wird, dass YouTuber MrBeast erneut die Beeinträchtigung der Menschen missbrauche, um Klicks zu generieren und somit Geld zu verdienen. Ärger gibt es auch für das Thumbnail, das Titelbild des Clips. Es heißt, der weiße Heilsbringer hält einem kleinen dunkelhäutigen Jungen die Hand auf die Schulter und würde dominant und überheblich lachen.

Ein Großteil des Zorns entlädt sich auf Twitter. Nun hat sich Elon Musk höchstpersönlich auf eine Seite geschlagen und versucht die erhitzen Gemüter abzukühlen. Ob das gelingt?

MrBeast auf Twitter zerrissen – Overlord Elon Musk greift persönlich ein © James Steven Donaldson ‚MrBeast / Elon Musk / IMAGO (Montage)

Elon Musk greift auf Twitter ein: Unterstützung erhält MrBeast von ganz oben, also ganz oben aus der Chefetage von Twitter. Auf die anhaltende Angriffe vieler Zuschauer reagiert Elon Musk so: „Menschen sollten definitiv nicht angegriffen werden, weil sie Gutes tun.“ Musk deutet weiterhin ab, dass er sich an den wohltätigen Aktionen von MrBeast beteiligen könnte:

Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Geld zu spenden, die wirklich gut sind. Vielleicht ist dies eine davon.

Elon Musk führt aber auch an, dass man „nicht nur den Anscheine erwecken sollte“ mit seiner Wohltätigkeit. Hier ist der ganze Tweet von Musk, der auf Twitter MrBeast zur Hilfe eilt:

Konnte Elon Musk die Twitter beruhigen und den Streit um MrBeast klären?

Hat Musk den Streit beendet? Nein. Es gibt weiterhin großes Lob für MrBeast, aber noch lautere Kritik für den vermeintlichen Missbrauch des guten Zwecks. In den Kommentaren wird nun auch Musk selbst kritisiert, der in den Augen einiger User „dringend mal richtig ausschlafen“ sollte. Auch wird sich über Musk Projekt Starlink lustig gemacht, dass der Milliardär ja zusammen mit MrBeast betreiben könne.

Elon Musk ist für viele eine Art moderner Held, der mit Paypal und Tesla Milliarden scheffelte. Doch es gibt vermehrt auch Kritik, wie dass Musk Gott auf Twitter spiele oder den Bezug zur Realität verloren habe. Derzeit soll Elon Musk an einer Konkurrenz-KI zu ChatGPT arbeiten – weil niemand dem Chatbot doll genug auf die Finger haut.