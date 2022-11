MontanaBlack überrascht mit emotionalem Stream über Herzschmerz und Ex-Freundinnen

Von: Josh Großmann

MontanaBlack überrascht mit emotionalem Stream über Herzschmerz und Ex-Freundinnen

Twitch-Streamer MontanaBlack zeigt sich nicht oft von seiner emotionalen Seite. Die Fans sind überrascht, als er über Beziehungen und Herzschmerz auspackt.

Buxtehude – MontanaBlack gibt sich auf Twitch oft wie ein harter Hund, den so schnell nichts aus der Fassung bringt. Jedoch steckt hinter seiner rauen Fassade ein emotionaler Kern, den der Streamer hin und wieder durchscheinen lässt. In einer offenen Fragerunde bekommen Fans die Chance, mit MontanaBlack zu sprechen. Dabei holt der 34-Jährige weit aus und berichtet über Beziehungen, Herzschmerz und seine Ex-Freundinnen.

ingame.de enthüllt, warum MontanaBlack ein gebrochenes Herz hat und was er über seine Ex-Freundinnen erzählt.

Durch seinen großen Erfolg geraten auch die Freundinnen von MontanaBlack in die Mitte des öffentlichen Interesses. Deshalb spricht der Streamer weniger über seine Beziehungen und hielt seine letzte Freundin sogar völlig geheim. Wie es scheint, ist der Twitch-Chat von MontanaBlack eine wichtige Anlaufstelle für seine Psyche – hier kann er ordentlich Dampf ablassen.