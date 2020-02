MontanaBlack und Katja Krasavice: YouTube-Krieg eskaliert

Twitch-Streamer MontanaBlack und Sängerin Katja Krasavice dissen sich bei YouTube und Instagram. Warum hassen die beiden so sehr einander? Der Krieg eskaliert.

Hamburg - Am 17. Januar erschien ihr erstes Album "Boss B****": Katja Krasavice ist eine beliebte Influencerin und Sängerin in Deutschland. Mit 1,5 Abos auf YouTube, über zwei Millionen Follower auf Instagram und Top-100-Chartplatzierungen ihrer neuen Songs, hat sie eine große Fan-Base.

Ein bekannter Streamer ist jedoch alles andere als ihr größter Fan: MontanaBlack (kurz Monte) findet selten ein gutes Wort über Katja Krasavice.

Die Hassliebe zwischen den beiden YouTubern MontanaBlack und Katja Krasavice geht bereits über viele Jahre. Jetzt spitzt sich der Streit zwischen den beiden Promis jedoch zu. Darüber berichtet ingame.de*

MontanaBlack: Katja Krasavice "macht mir Angst!"

Schon 2017 äußerte Twitch-Streamer Monte klar seine Meinung zu Katja Krasavice in einem seiner Videos: "Ich finde diese Frau wirklich nicht attraktiv. Ich finde, das Gesicht macht mir Angst." In besagtem Video, in dem der bekannte Streamer ein Musikvideo von Katja kritisiert, fallen aber noch viele weitere negative Begriffe über sie:

Katja Krasavice: "Bei Monte versteh ich eh nicht, warum er sich aufregt."

Katja Krasavice lässt diese Kritik natürlich nicht auf sich beruhen und kontert in dem YouTube-Format "Disslike" zurück:

"Bei Monte versteh ich eh nicht, warum er sich aufregt. Der dreht mit P*********, sein Cutter cuttet P********** und dann regt er sich über mich auf. Klar, ich bin übelst versaut, klar ich bin bla bla bla schlecht. Aber im Endeffekt macht er Videos mit ihnen, macht selber Videos für Klicks, wo er sagt: ‚Ich und meine Freundin beantworten sexuelle Fragen‘. Also Monte, reg dich gerne über einen Menschen auf, der halb so schlimm ist wie du, aber Tamam."

Streamer MontanaBlack vs. Katja Krasavice: Diss auf Instagram

Daraufhin posten die beiden Influencer in ihren Instagram-Stories, was sie voneinander halten. "Wie zu erwarten, zeigt sie mit ihrer Antwort, wie dumm sie ist", legt MontanaBlack los und streitet alle ihre Behauptungen ab. "Mich zu fronten, sollte sie nochmal üben, das war eine glatte 6."

Katja Krasavice konterte daraufhin anscheinend enttäuscht in ihrer Story: "Schon krasser G. Ne Frau anzugreifen, die nie ein Wort gegen einen verloren hat. Stellt euch vor, ihr seid einfach wie ihr seid ... und so ein angeblich großer krasser Mann stichelt jahrelang auf einem rum, ohne dass man antwortet und reagiert - Respekt."

Ärger mit Katja Krasavice: Hat Twitch-Streamer MontanaBlack ein Problem mit Frauen?

Monte ist bekannt für seine authentischen, aber auch umstrittenen Aussagen. So hat er sich neben Katja Krasavice auch schon über andere Frauen ausgelassen.

Auf Twitter hat er eine Frau als "dämliches Weib" bezeichnet, weil sie sich über "Manspreading" beschwert hatte. Auf Imgur ist der Screenshot noch zu sehen. Außerdem hat MontanaBlack in einem seiner Streams Frauen mit Hunden verglichen.

In seinen Augen werden seine Aussagen falsch verstanden. Auch seine Fans verteidigen seine Ausdrucksweise als einen "klassischen Monte" und stellen sich hinter den Twitch-Streamer. Bei solchen Aussagen lässt die Kritik nicht lange auf sich warten. MontanaBlack beharrt dabei aber fast immer auf seinen Aussagen.

Feministinnen droppen Hass gegen Männer und kriegen Hass von Männern zurück ... und die ganzen Weicheier heulen auf Twitter rum Eier sind dazu da,sie auch zu zeigen. Und wenn eine verbitterte Emanze auf Twitter gegen Männer hetzt,wird kurze ihre Ehre genommen. Ganz einfach — GetOnMyLvL (@MontanaBlack) August 9, 2018

MontanaBlack äußert sich aber nicht nur negativ. So hat er etwa zu Dieter Bohlen eine ganz besondere Meinung.

