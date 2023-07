MontanaBlack bewertet Streamer in Tierlist – So schneiden Gronkh, Shurjoka und Co. ab

Von: Aileen Udowenko

MontanaBlack fertigt seine eigene Tierlist über deutsche Streamer an. Bei der Erstellung der Rangliste nimmt der Twitch-Star kein Blatt vor den Mund.

Buxtehude – MontanaBlack (Marcel Eris) ist aus der deutschen Streamer-Szene nicht mehr wegzudenken. Der Twitch-Star hat sich in den letzten zehn Jahren auf verschiedenen Plattformen einen Namen gemacht, doch damit ist er nicht alleine. Denn in Deutschland tummeln sich viele Streamer. Grund genug für MontanaBlack, den Creator-Wald zu durchforsten und eine eigene Tierlist zu den verschiedenen Streamern zu erstellen.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand Juni 2023)

MontanaBlack bewertet Streamer in Tierlist – „Gronkh, Urgestein der Szene“

Die Tierlist: Während eines Livestreams fertigt MontanaBlack vor seinen Fans eine Tierlist zu den größten deutschen Streamern an. Dabei ist er wie gewohnt ziemlich direkt mit seiner Wertung. Zwar landen die meisten Content-Creator mit einem einfach „Kenn ich nicht“ im Abseits, doch andere werden nach seinem subjektiven Empfinden in die Rangliste eingeordnet. Dabei definiert er „Twitch-Legenden“ und „Schmutz“-Streamer.

Letzter Platz: Gerade letzteres dürfte aus MontanaBlacks Mund nicht zu überraschend kommen. Denn für ihn kommt eine Streamerin in die letzte Kategorie, mit der er sich seit einigen Wochen auseinandersetzt: „Shurjoka auf Schmutz“. Allerdings gab MontanaBlack bereits zu, dass er mit seinem Shurjoka-Content gutes Geld verdient. Neben der Aktivistin teilt er auch noch den Streamern Dekarldent und DoktorFroid den letzten Platz zu.

MontanaBlack bewertet Streamer in Tierlist – So schneiden Gronkh, Shurjoka und Co. ab © unsplash / Montanablack / imago (Montage)

Erster Platz: Aber natürlich gibt es auch Streamer, von denen MontanaBlack beeindruckt ist. Für diese hat er kurzerhand den Tier „Twitch-Legenden“ in seiner Liste angelegt. Ganz vorne dabei ist für ihn Gronkh. „Nummer eins ist auf jeden Fall Gronkh. Gronkh, Urgestein der Szene.“ Auch seinen Kumpel Elotrix stellt MontanaBlack auf das Podest und wie sollte es anders sein, in der Kategorie platziert er sich auch gleich selbst. Hier seht ihr die komplette Liste auf YouTube.

MontanaBlack: Streamer-Tierlist – Diese Creator guckt sich der Twitch-Star an

Das schaut MontanaBlack: Man sollte meinen, nach all der Zeit, die MontanaBlack mit Streaming auf Twitch verbringt, vertreibt er sich seine Privatzeit mit anderen Dingen. Allerdings schaltet der Streamer auch gerne mal bei seinen Kollegen ein. So zum Beispiel bei seinem ehemaligen Rivalen: „Tanzverbot, ein Streamer, den ich mir gerne mal reinziehe.“ Der landet deshalb auch unter „Gut“ in MontanaBlacks Liste.

Am liebsten guckt MontanaBlack aber RL-Streams. Deshalb ist seine Nummer Eins ganz klar SkylineTV: „Sobald Skyline den Stream anschmeißt, schalte ich ein.“ Aber auch bei Ronnyberger schaut der Twitch-Star regelmäßig zu. Die Streams seine Lieblings-Creator dürften ihn wohl auch abgelenkt haben, als MontanaBlack sein CS:GO-Account im Wert von mehr als 60.000 US-Dollar gebannt wurde.