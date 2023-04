MontanaBlack liefert Antwort auf die wichtigste Frage der Fußball-Welt: Ronaldo oder Messi?

Von: Josh Großmann

Teilen

In der Fußball-Welt herrschen etliche emotionale Diskussionen. Auch wenn er nicht viel Ahnung hat, beantwortet MontanaBlack die Frage: Ronaldo oder Messi?

Buxtehude – Fußball und Gaming haben einiges gemein. Vor allem, wenn es um die besten Spiele und Spieler geht, gehen die Meinungen der größten Fans weit auseinander. In der Fußball-Welt gab es schon immer einen emotionalen Disput darüber, wer der bessere Profi ist – Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Streamer MontanaBlack hat zwar nicht viel Ahnung von Fußball, nimmt sich dem Beenden der Diskussion dennoch auf Twitch an.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand: April 2023) Follower auf Twitch 4.900.000 (Stand: April 2023)

Ronaldo oder Messi? MontanaBlack hat klare Meinung zum besten Fußballer der Welt

Was ist passiert? Selbst Menschen, die sich noch nie mit Fußball befasst haben, werden die Namen Ronaldo und Messi schon gehört haben. Wer dem ganzen noch ein kleines Stück näher ist, wird auch mitbekommen haben, dass sich die Hardcore-Fans der Fußball-Profis gern in die Haare bekommen, wenn es um die Wahl des besseren der beiden geht. Auch MontanaBlack sind als Star-Streamer und Teil der Internet-Kultur Diskussionen über Ronaldo und Messi in sozialen Netzwerken nicht fremd.

MontanaBlack liefert Antwort auf die wichtigste Frage der Fußball-Welt: Ronaldo oder Messi? © Twitch: MontanaBlack/Adidas/Nike (Montage)

Aus diesem Grund (und nein, aus wirklich keinen anderen) fühlt sich der 35-jährige Twitch-Streamer aus Buxtehude dazu bereit, die Frage vor seinen Fans ein für alle Mal zu klären. Auch wenn er selbst meint: „Ich habe nicht viel Ahnung von Fußball. Gerade nicht von denen beiden.“ MontanaBlack sträubt sich vor der Antwort – wohl wissend, dass ihn die Fans des jeweils anderen Fußball-Profis verachten werden. Hier haben wir den Clip, in dem er auf die legendäre Fußball-Frage antwortet.

Sein Fazit: Der Gewinner ist: Ronaldo. Besonders der Ehrgeiz des Fußball-Profis hat es MontanaBlack angetan. Zwar steht Ronaldo für seinen Wechsel zur saudi-arabischen Mannschaft al-Nassr FC – den Schritt, den der Streamer anspricht – stark in der Kritik, doch wie es scheint, hält sich MontanaBlack nicht an diesem Detail auf. Doch auch mit seinem klaren Favoriten erklärt Monte, dass sowohl Ronaldo als auch Messi Weltklasse-Fußballer seien. MontanaBlack kürte die besten „Call of Duty“-Games und ließ auch hier einige Fans enttäuscht zurück.

MontanaBlack macht sich bei Messi-Fans unbeliebt – kürt Ronaldo zum besten Fußballer

Fans sind geschockt: Wie man es schon erwarten konnte, provoziert MontanaBlack mit seiner Wahl etliche Fans aus der Fußball-Welt. „Wie er selbst schon gesagt hat: Er hat nicht viel Ahnung“. Die Messi-Fans meinen, dass jeder Mensch mit ein bisschen Ahnung für den Profi von Paris Saint-Germain tippen würde.

So läuft es bei MontanaBlack auf Twitch Derzeit läuft es wieder sehr gut für MontanaBlack auf Twitch. Der Streamer ist fleißig am Streamen und begeistert in den letzten 14 Tagen (Stand: 31. März 2023) durchschnittlich 23.000 Fans. Mit etlichen Case-Openings in CS:GO und den gewohnten Reaktionen landet er auf dem zweiten Platz hinter Papaplatte. Sein Streamer-Kollege hat jedoch auch zuletzt erst einen Event-Stream gezeigt, der ihm viele Zuschauer bescherte.

Jedoch kickt sich der Twitch-Streamer auch in die Herzen der Ronaldo-Fanatiker. „Monte noch nie so sympathisch“, schwärmt ein TikTok-Nutzer über die Antwort des Streamers und auch andere Fans stimmen MontanaBlack zu. Eine klare Antwort auf die Frage zu finden, welcher Fußballer wirklich besser ist, ist wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Eligella klagte über den Hate in der Fußball-Welt und bezog sich dabei auf die Wahl die zum Weltfußballer des Jahres.