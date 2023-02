MontanaBlack reflektiert über seinen Abwärtstrend – Freut sich sogar darüber

Es ist kein Geheimnis, dass MontanaBlack nicht mehr die Nummer 1 auf Twitch ist. Doch ist der Streamer nicht verärgert – er freut sich sogar darüber.

Buxtehude – Nach knapp 10 Jahren auf Twitch ist MontanaBlack schon ein alter Hase im Streaming-Kosmos. Der Streamer hat seine Fans nicht nur über Hype-Phasen begleitet, sondern wurde konstant gefeiert. Nun bekommt der 34-Jährige aus Buxtehude zu hören, dass seine Zeiten vorbei seien – doch darüber ist MontanaBlack sogar glücklich. In seinem Livestream erklärt er, was ihn so denken lässt.

Seit Juni 2013 ist MontanaBlack auf Twitch. In den vergangenen 10 Jahren hat er eine gigantische Anhängerschaft um sich gescharrt – doch so langsam scheint der Hype um ihn abzuflachen. MontanaBlack hatte harte Worte für Twitch-Newcomer, rudert nun aber in einem langen Statement über seine Karriere zurück. Die Plattform habe sich einfach weiterentwickelt.