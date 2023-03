MontanaBlack bringt Reallife Storys zurück– Nostalgie kickt bei den Fans rein

Von: Josh Großmann

Teilen

MontanaBlack befindet sich im Abwärtstrend. Nun belebt er ein nostalgisches Format auf YouTube wieder zum Leben und die Fans sind begeistert.

Buxtehude – Schon länger ist es kein Geheimnis mehr, dass MontanaBlack nicht mehr der größte Streamer in Deutschland ist. Auf Twitch wird er von einer neuen Generation abgelöst, mit der sich der 35-Jährige nicht identifizieren kann. Doch ist MontanaBlack klar, dass sein alter Kern aus Fans wohl immer seinen Content lieben wird. Auf YouTube erweckt er nach 5 Jahren ein Erfolgsformat wieder zum Leben und katapultiert sich direkt in die Trends.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand: März 2023) Follower auf Twitch 4.900.000 (Stand: März 2023)

MontanaBlack: Erste Reallife Story nach 5 Jahren – altes YouTube-Format schlägt wieder ein

Was ist passiert? Der Hype um MontanaBlack lässt nach und hat den Twitch-Streamer über seinen Werdegang nachdenken lassen. Nach über 10 Jahren im Internet wurde es dem 35-Jährigen aus Buxtehude auch „langweilig an der Spitze“, wie er auf Twitch verriet. Aber im gleichen Statement erklärte MontanaBlack, dass seine Zeit erst angefangen habe – mit neuen Ideen und Projekten will er die gute alte Zeit zurückbringen.

MontanaBlack belebt Erfolgsformat wieder – schickt Follower auf YouTube-Zeitreise © YouTube: MontanaBlack/YouTube (Montage)

Genau das hat er nun getan und bringt ein altes Erfolgsformat wieder zurück. In seinen Anfängen auf YouTube hat MontanaBlack regelmäßig Reallife Storys erzählt. Meist lief dabei Gameplay von Call of Duty oder man sah den Streamer in der freien Natur. Aber eines hatten die Videos gemeinsam – MontanaBlack berichtete von alltäglichen Geschichten, die ihn als Mensch geprägt haben. Eines dieser Videos haben wir an dieser Stelle eingebunden.

Nach 5 Jahren plaudert er erstmals wieder auf YouTube aus dem Nähkästchen. Ganz ungewohnt ohne Face-Cam und mit nostalgischem Gameplay schickt er seine Fans auf eine Zeitreise. Es geht um eine alte Freundschaft, die in Brüche ging und MontanaBlack bis heute beschäftigt – wer genau dahintersteckt, verrät der Streamer nicht. Doch darum geht es bei seinen Reallife Storys auch nicht. Auf Twitch plaudert der Streamer öfter aus dem Nähkästchen und MontanaBlack gab seiner Karriere ein Ablaufdatum.

So läuft es bei MontanaBlack auf Twitch MontanaBlack ist schon länger nicht mehr an der Spitze von Twitch. Streamer wie EliasN97, Trymacs und HoneyPuu ziehen am Internet-Star aus Buxtehude vorbei – doch das stört ihn nicht weiter. Trotz abflachendem Hype mischt MontanaBlack aber immer noch in den Top 10 mit – nur nicht mehr mit so viel Abstand. In den letzten 30 Tagen (Stand.: 12. März 2023) wurde MontanaBlack über 1,5 Millionen Stunden auf Twitch zugesehen. Damit landet er auf dem achten Platz in Deutschland.

MontanaBlack schickt Fans auf Zeitreise – Reallife Story auf YouTube kommt extrem gut an

Fans sind begeistert: In den Kommentaren auf YouTube zeigen sich Zuschauer von MontanaBlack begeistert. „Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr die Nostalgie reinkickt. Gerne mehr davon, Monte“ und etliche weitere Liebesbekundungen finden sich unter dem Video. Ein Fan meint, dass ihn die Videos von MontanaBlack schon seit knapp 10 Jahren begleiten: „Du bist wie ein guter Freund, dem man zuhört und aus dem Alltag entflieht“. Die neue Reallife Story von MontanaBlack haben wir hier eingebunden.

In nur 24 Stunden wurde das Video über 300.000 Mal geklickt und läuft in die Trends auf YouTube ein. Mit über 3.000 Kommentaren haben weitaus mehr Menschen auf den nostalgischen Clip reagiert, als es sonst bei den Videos auf dem Kanal der Fall ist. Bei so viel positiver Resonanz wird für MontanaBlack wohl feststehen, dass die kleine Zeitreise kein einmaliges Erlebnis war. MontanaBlack hat verraten, für wie viel Geld er ins Dschungelcamp gehen würde – doch scheint das nicht nötig zu sein, wenn er weiterhin seine treuen Fans hat.