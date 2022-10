Krawalle bei Gamescom-Besuch: MontanaBlack rechtfertigt sich

Von: Daniel Neubert

MontanaBlack reagiert auf Vorwürfe nach Gamescom: „Man kann nicht jeden einzelnen überprüfen“ © twitch.tv/montanablack88 / gamescom / instagram.com/montanablack / ingame.de (Montage)

Fans von Twitch-Star MontanaBlack haben auf der Gamescom 2022 für Chaos gesorgt. In seinem Stream rechtfertigte sich der Streamer.

Buxtehude – Der Twitch-Star MontanaBlack hat in seinem aktuellen Stream die Gamescom 2022 zusammen mit dem Influencer Marc Gebauer Revue passieren lassen. Durch seinen Auftritt auf der Games-Messe in Köln war der Streamer erneut in die Schlagzeilen geraten, die Bilder von der Masse an Fans gingen viral und sorgten für jede Menge Gesprächsstoff. Im Stream reagierte MontanaBlack auch erstmals auf die Vorwürfe, die ihm im Nachgang der Messe gemacht wurden.

ingame.de verrät, wie MontanaBlack sich zu den Vorfällen äußerte.

Viele Streamer, YouTuber und Influencer nutzten die Gamescom, um sich mit Fans auszutauschen oder veranstalteten dort Events zusammen mit Werbepartnern. Auch MontanaBlack besuchte am letzten Tag der Messe die Gamescom. Allerdings schienen die Veranstalter und das anwesende Security-Personal die Popularität des Streamers unterschätzt zu haben.