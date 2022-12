MontanaBlack: Katastrophales Hotelzimmer bei Get Away – Streamer von Gestank entsetzt

Die härteste Zelle bei Get Away war MontanaBlacks eigenes Hotelzimmer. In seiner Bleibe hat es so gestunken, dass er selbst fast ohnmächtig wurde.

Buxtehude – Ob in Berlin, Hamburg oder Malta, MontanaBlack hat schon so einige Hotelzimmer in seinem Leben betreten. Unter den vielen Suites und Zimmern dürfte seine Unterkunft von den Dreharbeiten zu Get Away aber besonders hervorstechen. Im Livestream erzählte Monte kürzlich von einer Grenzerfahrung, bei der er sogar vor dem Hotelpersonal die Beherrschung verlor.

Für die Live-Sendung Get Away haben MontanaBlack und seine Teilnehmer sich in Hotels einquartiert. UnsympathischTV hatte seine Hotelerfahrung in einem Vlog für YouTube festgehalten, auf die Monte kürzlich im Livestream reagierte. Beim Gedanken an seine eigene Unterbringung im Hotel bekam der Twitch-Streamer direkt eine dicke Krawatte und musste seinem Ärger und Ekel vor seinen Fans Luft machen.