Kai Pflaume kritisiert MontanaBlack: „War gar nicht nötig, da so den Larry zu machen“

Von: Josh Großmann

Auf der Gamescom 2022 hat MontanaBlack einen riesigen Auftritt hingelegt. Er kassiert harte Kritik von Kai Pflaume – doch nimmt er sie sich nicht zu Herzen.

London, England – Die Bilder der Gamescom 2022 gingen durch die Medien, als MontanaBlack eine gigantische Menschenmenge hinter sich herzog. Der Streamer war mit Kai Pflaume in London für ein YouTube-Interview unterwegs, als der TV-Moderator den geschichtsträchtigen Auftritt kritisiert. MontanaBlack zeigt sich uneinsichtig und wird in diesem Jahr wieder die Messehallen in Köln besuchen.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand: März 2023) Follower auf Twitch 4.900.000 (Stand: März 2023)

Kritik am Gamescom-Auftritt von MontanaBlack – Kai Pflaume meint: „Das war gar nicht nötig“

Was ist passiert? Jeder, der die Eskapaden des Twitch-Streamers verfolgt, kennt die Bilder vom Gamescom-Auftritt von MontanaBlack. Auch Kai Pflaume musste bei dem Spektakel wohl die Nase rümpfen, denn bei einem Interview für seinen Kanal „Ehrenpflaume“ kritisiert der ehemalige TV-Moderator den Streamer-Auftritt. Pflaume wagt sich vorsichtig an das „schwierige Thema“ heran: „Möchtest du wirklich wissen, was ich über den Auftritt gedacht habe?“

„War gar nicht nötig, da so den Larry zu machen“

Die Kritik: Für Kai Pflaume steht fest, dass sich MontanaBlack zu sehr aufgespielt habe. Seine Anwesenheit auf Twitch anzukündigen und dann mit einer guten Hand voll Security-Personal aufzutauchen, hat für Kai Pflaume „so ein bisschen das Bild vermittelt, dass du auf dicke Hose gemacht hast“. Für den TV-Moderator und Freund des Streamers war die Gamescom-Eskapade ein „Rückfall in alte Zeiten“. Das YouTube-Video mit der Gamescom-Kritik haben wir an dieser Stelle eingebunden.

„[Du hast] es gar nicht mehr nötig, [dich] so feiern zu lassen“, kritisiert Kai Pflaume. MontanaBlack weist jedoch jede Schuld von sich. „Ich hätte niemals gedacht, dass das da so eskaliert“, klagt der Twitch-Streamer und meint jedes Jahr auf der Kölner Spielemesse war. Während der globalen Pandemie 2021 und 2020 fand die Gamescom nicht statt und MontanaBlack gesteht in 2019 nicht dort gewesen zu sein. Sein letzter Auftritt lag also schon drei Jahre zurück. MontanaBlack hat über den „Gnadenstoß“ seiner Ex-Freundin gesprochen, als er mit Kai Pflaume in London war.

MontanaBlacks Hype im Vergleich Bei der Gamescom 2022 bildete sich eine gigantische Menschentraube hinter MontanaBlack, die rücksichtslos mit anderen Messebesuchern umgegangen sein sollen. Zur Zeit seines Auftritts – im August 2022 – hatte der Streamer knapp 38.000 durchschnittliche Zuschauer auf Twitch. Während seines letzten Auftritts in 2018 sahen die Zahlen noch anders aus. Mit durchschnittlich 19.005 Zuschauern scheint seine Fangemeinde nur halb so groß gewesen zu sein.

Kai Pflaume kommt auf keinen grünen Zweig mit MontanaBlack – Streamer will wieder zur Gamescom

MontanaBlack geht wieder hin: „Gehst du dieses Jahr wieder?“, fragt Kai Pflaume den widerspenstigen Twitch-Streamer. Mit einem hämischen Lächeln und Nicken sagt MontanaBlack: „Auf jeden Fall“. Der 35-Jährige will „so wie letztes Jahr“ auf der Gamescom 2023 im August aufschlagen.

Kai Pflaume kritisiert MontanaBlacks Rücksichtslosigkeit – Streamer will es trotzdem wieder tun © Imago/Twitch: MontanaBlack (Montage)

„Es ist ja nichts passiert“, meint MontanaBlack, wobei sich 2022 etliche Anwesende über die Rücksichtslosigkeit seiner Fans beschwert haben. „Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich will auf die Gamescom gehen“, klagt der millionenschwere Influencer. Jedoch sieht er ein, dass die Situation auf der Gamescom „beängstigend“ war. Eine weitere beängstigte Situation ergab sich London, als MontanaBlack und Kai Havertz von einem verrückten Fan verfolgt wurden.

Mehr Vorbereitung: „Dieses Jahr bin ich vorbereitet“, ist sich der Twitch-Streamer sicher. Mit deutlich mehr Security und der Erfahrung aus dem letzten Jahr wird er noch enger mit den Veranstaltern der Gamescom 2023 zusammenarbeiten. So will MontanaBlack mehr Sicherheit für sich und andere Anwesende gewährleisten. Es bleibt abzuwarten, wie sein Auftritt der diesjährigen Spielemesse aussieht.