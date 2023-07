MontanaBlack hat Erfolg mit Energy-Drink

Von: Aileen Udowenko

MontanaBlack mit fast 300 Sachen auf der Autobahn – Baut beinahe schweren Unfall © Twitch: MontanaBlack

MontanaBlacks eigener Energy-Drink wird ihm von den Händlern aus der Hand gerissen. Die Verkaufszahlen, lassen einen gewaltigen Umsatz vermuten.

Buxtehude – Gönrgy gönnt wohl tatsächlich, zumindest für MontanaBlack. Der Twitch-Star hat seinen eigenen Energy-Drink auf den Markt gebracht und kann schon kurz nach dem Release riesige Erfolge feiern. Denn die Nachfrage an den bunten Dosen ist gigantisch und der Streamer konnte seine „First Edition“ bereits komplett verkaufen. In einem Livestream verrät MontanaBlack, wie viele Dosen er bereits an Supermärkte losgeworden ist und diese Zahlen lassen einen gewaltigen Umsatz vermuten.

Wer sich auf die Suche nach Gönrgy von MontanaBlack macht, wird in vielen Geschäften wohl nur noch auf leere Pappaufsteller treffen. Denn bereits kurz nach Release des Energy-Drinks sind fast alle Dosen ausverkauft.