MontanaBlack im CS:GO-Rausch – 30.000 Euro für Loot-Boxen verprasst

Von: Josh Großmann

Derzeit investiert MontanaBlack gigantische Summen in CS:GO. Bei seinen Pack-Openings soll er in 2 Wochen mehr als in 2 Jahren FIFA ausgegeben haben.

Buxtehude – Als erfolgreicher Twitch-Streamer erlaubt sich MontanaBlack gern, viel Geld in Online-Spiele zu stecken. Derzeit ist Marcel Eris, wie der Streamer bürgerlich heißt, viel in Counter Strike Global Offense (kurz: CS:GO) unterwegs – in diesem Spiel können begehrte kosmetische Inhalte einen sehr hohen Echtgeld-Wert haben. In kürzester Zeit soll MontanaBlack mehr als in FIFA 22 und FIFA 23 ausgegeben haben und hat keine wirklich nennenswerten Gewinne dadurch gemacht.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand: März 2023) Follower auf Twitch 4.900.000 (Stand: März 2023)

MontanaBlack gibt 30.000 Euro in CS:GO aus – Pack-Openings zeigen keine großen Erfolge

Was ist passiert? Der 35-jährige Marcel Eris zeigt auf Twitch derzeit seine Pack-Openings in Counter Strike. MontanaBlack erntete Kritik für seine CS:GO-Streams, da viele Fans der Meinung sind, dass solche Pack-Openings dem Glücksspiel im Casino in nichts nachstehen. Nun hat er offenbart, wie viel er in 14 Tagen für die Lootboxen im Shooter ausgegeben hat.

Was ist ein Pack-Opening? In vielen Online-Spielen lassen sich heutzutage Lootboxen kaufen. Oft werden sie als digitale Überraschungseier bezeichnet, in denen sich meist kosmetische Inhalte für das jeweilige Spiel finden. Streamer und YouTuber geben oft gigantische Summen aus, um begehrenswerte Inhalte zu bekommen und zeigen das kostspielige Hobby in ihren Videos – so können sie die Ausgaben oft komplett ausgleichen. Solche Pack-Openings werden oft kritisiert, da sie zum Nachahmen anregen würden.

So viel hat MontanaBlack in CS:GO ausgegeben: In einem Twitch-Stream am 14. März offenbarte MontanaBlack, dass er in wenigen Tagen bei CS:GO mehr als in FIFA 23 und FIFA 22 zusammen ausgegeben habe – mehr als 30.000 Euro. Besonders ärgerlich dabei: der Streamer hat nicht mal etwas Nennenswertes aus den Lootboxen gezogen.

Ich hab das in 2 Wochen bei CS:GO verzogen, was ich in den 2 letzten FIFAs verzogen habe – einfach 30.000 weg.

So viel hat MontanaBlack in FIFA ausgegeben: Die genaue Summe für seine Ausgaben in FIFA 22 und FIFA 23 hat MontanaBlack nie wirklich verraten. Doch zeigen die FIFA 23-Streamer-Teams von Trymacs und Co., dass er mindestens 5.000 Euro im neusten Ableger der Fußball-Simulation gezahlt hat. In FIFA 22 hat MontanaBlack eine Traumkarte gezogen und verriet, dass er dort über 10.000 Euro ausgegeben hat – die Schätzung, dass er in CS:GO mehr investiert hat, scheint also gar nicht so unwahrscheinlich.

MontanaBlack im CS:GO-Rausch: „Habe mehr ausgegeben, als in 2 Jahren bei FIFA“ © Imago/dpa/Valve (Montage)

Mit der bekanntgewordenen Summe wundern sich viele Fans darüber, dass MontanaBlack noch keinen wirklich wertvollen Skin gezogen hat. Ein AK47-Skin in CS:GO wurde für 150.000 Euro verkauft – man kann sich nur denken, dass es MontanaBlack auf solche Schätze abgesehen hat. Übrigens hat Trymacs seine gesamten Pay2Win-Ausgaben offenbart und gezeigt, wie viel ein Twitch-Streamer in Online-Spiele stecken kann.