Aus Twitter wird X und im Internet macht sich Empörung breit. Auch Twitch-Streamer MontanaBlack findet keinen Geschmack am neuen Namen.

Buxtehude – Als einer der größten und erfolgreichsten Streamer Deutschlands gilt MontanaBlack für viele seiner Fans als Meinungsführer. Immer wieder fragen seine Fans und Zuschauer ihn nach seiner Meinung zu aktuellen Themen in- und außerhalb des Internets. Kein Wunder also, dass in einem kürzlichen Livestream auch das Rebranding von Twitter zur Sprache kam. Für Elon Musk hatte der Streamer bei Twitch deutliche Worte.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 5.000.000 (Stand Juni 2023)

MontanaBlack greift Elon Musk an – „Sieht absolut zum kotzen aus“

Der Vogel verschwindet: Elon Musk tobt sich weiter auf Twitter aus und nimmt immer mehr willkürliche Veränderungen vor. Zuerst verschwand das Zeichenlimit für Tweets, danach kamen große Verwirrungen um die Verifizierung von Accounts auf. Jetzt hat der CEO der Plattform aber in den Augen vieler den Vogel abgeschossen – buchstäblich.

Aus Twitter wird in Zukunft X. Sowohl im Namen als auch im Logo verschwindet auf dem sozialen Medium jeder Verweis auf den blauen Vogel. Einzig die Adresse der Website läuft aktuell noch über twitter.com, ansonsten stellt Musk eine mehr als 15 Jahre lang etablierte Marke auf den Kopf. Für viele regelmäßige Nutzer ist das unverständlich, auch MontanaBlack hat im Livestream dafür klare Worte gefunden.

+ Ansage von MontanaBlack gegen neues Twitter-Logo – „Absolut zum kotzen“ © Imago/dpa/ZUMA Wire (Montage)

So reagiert MontanaBlack: Monte ist bekannt dafür, bei seiner eigenen Meinung kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Zuletzt hat der Streamer seinen eigenen Energy Drink auf den Markt gebracht und ist unter anderem den Influencer Gurkensohn für seinen Gönrgy-Test hart angegangen. Entsprechend salopp hat er sich auch bei seiner Reaktion auf das Rebranding von Twitter gegeben: „Ich f*** Elon Musk“, stieg er sofort ein, als er von einem Fan nach seiner Meinung gefragt wurde.

Damit aber noch nicht genug, in ähnlich blumiger Sprache ging MontanaBlack den Twitter/X-CEO weiter an: „Der W***** macht so viel S******, digga regt mich übelst auf, der B******.“ Zuletzt macht er noch klar, was er vom neuen Logo hält: „sieht absolut zum Kotzen aus, digga“. Selbst mit Twitch – der Plattform, auf der Monte streamt – hat er so seine Probleme. Zuletzt kritisierte MontanaBlack die Streamer bei der TwitchCon.

Monte ist nicht allein: MontanaBlack ist bei weitem nicht der einzige, der seine Probleme mit dem neuen Namen von Twitter hat. Auf der Plattform selbst stellen viele User sich gegen die Entscheidung von Musk, üben harte Kritik am neuen Logo und echauffieren sich, dass der CEO einfach die Markenidentität über den Haufen geworfen hat. Selbst der Account der Sesamstraße konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Andere hingegen warfen Musk vor, das neue Logo von X geklaut zu haben.

Ist das neue Logo gestohlen? An mehreren Stellen wurde Elon Musk vorgeworfen, er hätte das Logo nicht selbst designen lassen, sondern aus dem Font Special Alphabets 4 der Firma Monotype übernommen. Inzwischen hat sich zumindest das als falsch herausgestellt. Es ist allerdings möglich, dass Musk das 𝕏 als Logo von einem Podcast über seine Person übernommen hat, deren Designer zugestand, sich bei online bei einem Font inspirieren lassen zu haben. Die Frage um das Logo ist noch nicht final geklärt.

Es scheint jedenfalls sicher zu sein, dass MontanaBlack und andere Leute, die die Plattform nutzen, sich in Zukunft mit dem neuen Namen abfinden müssen. Bisher hat Elon Musk seine Vorhaben für die Website ohne viel Rücksicht auf das Feedback der Nutzer durchgesetzt, bei dem Namen und Logo von X dürfte die Kritik aus eigenen Reihen wohl wieder wenig Anklang finden.

Rubriklistenbild: © Imago/dpa/ZUMA Wire (Montage)