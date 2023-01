MontanaBlack: 200 Euro für Minecraft-Gegenstand – Für gewöhnlich kostenlos

Von: Josh Großmann

MontanaBlack: 200 Euro für Minecraft-Item – Für gewöhnlich kostenlos © Twitch(MontanaBlack)

Derzeit spielen viele deutsche Twitch-Streamer Minecraft. Auch wenn man sich dort alle Ressourcen kostenlos beschaffen kann, greift der Streamer in die Tasche.

Buxtehude – Auf Twitch sind derzeit viele Streamer im Minecraft-Fieber. Auch MontanaBlack zieht es in die pixelige Welt, wo er sich freudig mit seinen Kollegen vergnügt. Zwar stellen sich die Star-Streamer hin und wieder etwas unbeholfen an, doch die Fans sind begeistert. Nun hat MontanaBlack 200 Euro für einen Gegenstand ausgegeben, den er sich mit etwas Zeit auch selbst hätte beschaffen können. Fans sind entsetzt.

ingame.de präsentiert, wie MontanaBlack 200 Euro für ein verzaubertes Item in Minecraft ausgibt.

In Minecraft sind alle Ressourcen kostenlos. In vielen Spielen heutzutage können mit echtem Geld zusätzliche Inhalte gekauft werden, doch eigentlich gehört das Pixel-Spiel nicht dazu. Seine Fans können ihren Augen nicht trauern und meckern, dass der Streamer den Bezug zu Geld verloren habe.