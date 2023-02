HBO macht‘s möglich – The Last of Us 3 angeblich in Arbeit

Von: Janik Boeck

Last of Us Part 3 ist angeblich in Arbeit © Naughty Dog

Die HBO-Serie macht es möglich. The Last of Us Part 3 ist Insider-berichten zufolge bereits in Arbeit.

Santa Monica, Kalifornien – Die Zombie-Apokalypse ist wieder in den Trends der Popkultur angelangt. Aktuell zieht die Serien-Adaption von The Last of Us die Massen vor die Mattscheibe. Das könnte sich Gerüchten zufolge auf die Spiele-Vorlagen auswirken. Angeblich ist ein lange gefordertes The Last of Us 3 bei Naughty Dog bereits in Arbeit.

ingame.de verrät, welche Leaks und Gerüchte es zu The Last of Us 3 gibt.

Es gibt schon länger Gemunkel über einen möglichen dritten Teil von The Last of Us. Mit dem Start der HBO-Serie haben die Gerüchte nochmal etwas Wind in die Segel bekommen. Dem Anschein nach, sind aus den Gerüchten handfeste Tatsachen geworden. Das Magazin „the Leak“ berichtete in einem Artikel, dass The Last of Us 3 sogar schon in Arbeit sei.