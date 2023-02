Hogwarts Legacy früher spielen – Digital Deluxe Edition macht‘s möglich

Kickstart mit dem Besen

Wer Hogwarts Legacy schon drei Tage vor Release spielen will, braucht dafür die richtige Vorbestellung. Eine bestimmte Version kommt mit Early Access.

Burbank, Kalifornien – Schon bald endet für Fans von Harry Potter das lange Warten auf Hogwarts Legacy. Am 10. Februar soll das Rollenspiel aus der Welt der Zauberei landen, besonders ungeduldige Fans können es aber schon drei Tage früher spielen. Dazu braucht es nur eine bestimmte Vorbestellung des Spiels. Wer Zugriff auf den Early Access haben will, wo man die Sonderedition von Hogwarts Legacy vorbestellen kann, findet hier alle Infos.

Der frühe Zugriff auf Hogwarts Legacy ist nicht der einzige Bonus der Deluxe Edition. Zusätzlich dazu bekommt man mit der Vorbestellung noch weitere Boni. In der Deluxe Edition ist zum Beispiel auch das „Dunkle Künste“-Paket enthalten, mit dem man nicht nur neue kosmetische Items erhält. Inbegriffen ist darin auch die „Dunkle Künste“-Kampfarena, in der man sich in Duellen mit anderen Zauberern und Hexen messen kann.