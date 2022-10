Modern Warfare 2: Waffen-Tuning erklärt – das ist das neue Feature

Von: Janik Boeck

Teilen

Modern Warfare 2: Waffen-Tuning erklärt – so funktioniert das Feature © Activision (Montage)

In Modern Warfare 2 können Knarren noch besser angepasst werden. Dafür gibt es das Waffen-Tuning. So funktioniert das neue Feature.

Santa Monica, Kalifornien – Der Multiplayer von Modern Warfare 2 enthält wieder ein riesiges Arsenal an Waffen. Um ein wenig frischen Wind in die Handhabung des Arsenals zu bringen, hat sich Infinity Ward etwas neues überlegt. Im „Endgame“ bekommen Sie Zugriff auf Waffen-Tuning.

ingame.de verrät, wie das neue Waffen-Tuning in Modern Warfare 2 funktioniert.

Das Waffen-Tuning gibt Ihnen erweiterten Zugriff auf die Werte Ihrer Knarren in Modern Warfare 2. Jede Waffe, die über Aufsätze verfügt, hat Zugriff auf das neue Feature.